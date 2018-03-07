​Победные татами

Прага стала местом проведения открытого европейского турнира по дзюдо, в котором приняли участие борцы из более чем 40 стран, в том числе из Азии и Латинской Америки. Казахстанцы, выступавшие далеко не первым составом, получили 2 награды. На вторую ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 60 кг поднялся Жаксыбек Женисбек, а на третью – Кайрат Агыбаев (66 кг).

Более успешно в международном турнире не так давно выступила юношеская команда нашей страны. В турецкой Анталье в ходе розыгрыша Кубка Европы среди кадетов наши земляки завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей, а в неофициальном командном зачете финишировали на 2-м месте, уступив лишь туркам. Высшие награды в нашем составе получили Шерзод Давлатов (55 кг), Данияр Шамшаев (60 кг), Аян Байгазы (81 кг), Бекарыс Садуакас (90 кг) и Маргарита Кристенко (70 кг).