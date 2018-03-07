Свежий выпуск
​Победные татами
Юрий Макаров

Прага стала местом проведения открытого европейского турнира по дзюдо, в котором приняли участие борцы из более чем 40 стран, в том числе из Азии и Латинской Америки. Казахстанцы, выступавшие далеко не первым составом, получили 2 награды. На вторую ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 60 кг поднялся Жаксыбек Женисбек, а на третью – Кайрат Агыбаев (66 кг).

Более успешно в международном турнире не так давно выступила юношеская команда нашей страны. В турецкой Анталье в ходе розыгрыша Кубка Европы среди кадетов наши земляки завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей, а в неофициальном командном зачете финишировали на 2-м месте, уступив лишь туркам. Высшие награды в нашем составе получили Шерзод Давлатов (55 кг), Данияр Шамшаев (60 кг), Аян Байгазы (81 кг), Бекарыс Садуакас (90 кг) и Маргарита Кристенко (70 кг).

Популярное

Все
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Что за палки в колеса?
Турбулентный «полет» птицепрома
От аль-Фараби до наших дней
Эффективность как результат консолидации
Торговцы массажными накидками продолжают обманывать доверчивых пенсионеров СКО
Зеркальце для Маншук
В ритме нового времени
Продумать все детали
Двести объектов для села
Будь готов прийти на помощь
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
В сельском музее
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Легендарная техника
Свежий выпуск
Даны четкие ответы
Свежий выпуск
Их называли небесными созданиями
Свежий выпуск
От аль-Фараби до наших дней

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]