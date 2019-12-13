Победный настрой профи

– Канат, ваша команда уже не в первый раз устраивает вечера профессионального бокса…

– Да, в нынешнем году уже в третий раз. Сначала в столице Казахстана под названием «Легенды Нур-Султана», затем в одном из торгово-развлекательных комплексов Алматы и вот теперь – во вмес­тительном Дворце спорта.

– Много ли дебютантов профессионального бокса выйдет на ринг 16 декабря?

– Нет, совсем уж новичков не будет вовсе. Да, зрители увидят выступления нескольких наших боксеров, в чьем послужном спис­ке пока минимальное количество боев на профи-ринге, но будут среди участников и более опытные в этом плане спортсмены. Нельзя сказать, что эти боксеры совсем уж малоизвестные. Например, Виктор Коточигов и Султан Заурбек в титульных боях будут оспаривать различные звания и пояса. Имена всех наших боксеров на слуху у поклонников этого вида спорта. Среди наиболее титулованных гостей вечера – олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро из Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров, который тоже выйдет на ринг. Он уже провел 8 боев в профессиональном статусе и одержал 7 побед.

– И с кем будет боксировать Гаибназаров?

– За несколько дней до самого вечера мы еще не можем с большой долей точности назвать сос­тавы будущих пар участников. Кто готовится к соревнованиям – сказать можем, готовы назвать и всех своих бойцов, а кто выйдет на ринг против кого – пока затрудняемся ответить.

– Хедлайнером вечера будет Виктор Коточигов. Что стоит на кону в его зак­лючительном бою и кто будет оппонировать казахстанцу?

– Коточигов – уроженец Жамбылской области, сейчас Виктор представляет MTK Kazakhstan. В профессиональном боксе он провел 10 боев, одержал 10 побед, в том числе 4 – нокаутом. Биться он будет за титул чемпиона мира по версии WBC International в легком весе. На сегодня этот пояс как раз и принадлежит Коточигову. Также титульный поединок за звание молодежного чемпиона мира по версии WBC проведет еще один наш соотечественник – Султан Заурбек, чемпион Азии и вице-чемпион мира среди юнио­ров. В его послужном списке 8 побед в 8 боях, 6 – досрочных.

Коточигов будет биться с аргентинским спортсменом Хавьером Хосе Клаверо, на счету которого 32 поединка в профессиональном боксе и 27 побед. Виктор под моим и руководством Дастана Садвакасова тренируется в Алматы, а Султан Заурбек – в Лондоне, на базе MTK Global.

– Канат, поясните такую ситуацию. В свое время в профессионалы ушли олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Василий Жиров, серебряный призер Олимпийских игр Геннадий Головкин, ставшие легендой современного спорта. Да и другие наши именитые мастера ринга сначала проходили учебу и добивались значительных побед в любительском боксе и только потом смело шли на профессио­нальную арену. Те же Данияр Елеусинов, Иван Дычко… А что подталкивает молодых спортсменов, минуя статус любителей, сразу устремляться в жесткий мир профессионального бокса?

– Национальная сборная Казахстана, увы, не резиновая, всем талантливым боксерам нашей страны, а их, поверьте, сейчас великое множество, выступать в ней не гарантировано. Конкуренция за места в сборной весьма серьезная, а многим ребятам хочется во всем блеске проявить себя, реализовать свой боксерский потенциал. Спасибо меценатам, которые помогают спортсменам соревноваться и зарабатывать, создают между ними конкуренцию. Не всем дано выступить на Олимпийских играх и тем более победить на них, но прекрасный шанс стать известным и уважаемым в стране спортсменом дает и профессиональный бокс. И потому мы верим в каждого, кто выходит на ринг в составе нашего клуба.