Победный почерк первой ракетки планеты

Теннис
Дмитрий Норкин

Елена Рыбакина триумфально завершила турнир категории WTA 500 в Нинбо (КНР).

фото ktf.kz

Его призовой фонд – более 1,2 млн долларов (около 547 млн тенге). В решающем поединке лидер мирового женского тенниса разгромила 30-ю ракетку планеты канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 6:2. Финал продлился всего 1 час 17 минут. Казахстанка трижды подала навылет, безупречно сыграла на задней линии и хладнокровно реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, не позволив сопернице навязать борьбу.

Благодаря успеху в Поднебесной Елена Рыбакина впервые в профессиональной карьере защитила чемпионский титул на уровне WTA: год назад здесь же она обыграла россиянку Екатерину Александ­рову. Кроме того, это ее первая победа в статусе первой ракетки мира. Завоеванный трофей стал для талант­ливой спортсменки 15-м одиночным титулом в карьере, седьмым в категории WTA 500 и четвертым в блестящем сезоне 2026 года после побед в Штутгарте, на Australian Open и US Open. Елена Рыбакина стала единоличным лидером женского тура по числу титулов в текущем году.

Параллельно завершился турнир ATP 250 Almaty Open на кортах Almaty Arena. Чемпионский титул защитил пятый номер рейтинга россиянин Даниил Медведев, сломивший в трех партиях сопротивление главной сенсации соревнований – грузина Николоза Басилашвили (6:7, 6:1, 6:3). В полуфинале Медведев прошел первую ракетку Казахстана Александра Бублика, который снялся из-за травмы правого колена. В парном разряде победу отпраздновал дуэт Юки Бхамбри (Индия) и Райана Сеггермана (США).

В это же время на турнире серии ATP Challenger в Сеуле (Южная Корея) с призовым фондом около 102 млн тенге казахстанец Бейбит Жукаев успешно пробился в основную сетку, переиграв в финале квалификации японца Коки Мацуду со счетом 6:4, 7:6. В главном раунде он выступит вместе с соотечественником Тимофеем Скатовым.

#Спорт #теннис #Елена Рыбакина

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