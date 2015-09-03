Победу Чехии над Казахстаном прогнозируют букмекеры

Спорт
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Меруерт Нургазинова
Сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Чехии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По мнению одной из букмекерских контор, наиболее вероятным счетом этого противостояния будет победа сборной Чехии – 2:0. Коэффициент на это событие равен 5.60. На втором месте в этом списке идет победа хозяев со счетом 3:0 с коэффициентом 6.10, а на третьем – 1:0 - 6.20.

На победу сборной Чехии со счетом 4:0 коэффициент равен 9.30, 2:1 – 9.70, 3:1 – 11.40, 4:1 и 5:0 – 18.00, 5:1 – 32.00, 3:2 – 37.00, 6:0 – 40.00, 4:2 – 47.00 и 6:1 – 57.00. На ничью со счетом 1:1 – 12.00, 0:0 – 15.00, 2:2 – 33.00 и 3:3 – 120.00. На победу сборной Казахстана со счетом 1:0 коэффициент равен 31.00, 2:1 – 42.00, 2:0 – 83.00, 3:2 – 140.00, 3:1 и 4:2 – 210.00, 4:1 – 270.00 и 3:0 – 290.00.

Матч между командами состоится в Пльзене и начнется в 00.45 по времени Астаны. В прямом эфире эту игру можно будет посмотреть на телеканале "Казахстан".

Напомним, что сборная Казахстана с одним очком занимает последнее место в группе А, а чехи, набравшие 13 баллов, располагаются на второй строчке.

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