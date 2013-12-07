Победу посвятила Президенту

Еще до начала конкурса я решила, свою победу посвящу Главе государства. Через песню мне хочется выразить признательность Президенту за все, что он сделал и продолжает делать для нашей республики.

Сейчас я учусь на третьем курсе, хочу стать учителем казахского языка и литературы. Всегда с интересом слушаю, когда наш Президент говорит о необходимости развивать родной язык, нести его в массы. Думаю, что, преподавая его, смогу тоже внести лепту в развитие нашего государства.

Хадиша ФАХРИДИНОВА, студентка Южно-Казахстанского государственного педагогического института