Победу посвятили Астане

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Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау
– Ребята соревновались по четырем дисциплинам: жим 40-килограммовой гири, становая тяга штанги весом 150 килограммов, кантовка колеса весом 270 килограммов, а в конце состязаний нужно было протащить микроавтобус «газель» на 20 метров. В итоге победил сильнейший, – сообщил один из организаторов мероприятия, руководитель фитнес-центра «Атырау» Александр Литвинов, подчеркнув, что все достижения спортсменов посвящаются Астане и Главе государства, благодаря вниманию которого спортом занимаются все больше людей.
В результате напряженной борьбы первое место завоевал Эдуард Кабдешев, второе – Дмитрий Ли. Третье и четвертое места – у Дмитрия Романюка и Владимира Ли соответственно.
Состоялся также велопробег, который объединил приверженцев здорового образа жизни. А вечером 6 июля все желающие смогли насладиться концертом «Цвети, Астана», устроенном на центральной площади Атырау.

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