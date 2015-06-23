Свежий выпуск Победу празднуют «арланы» Михаил ДАРЬИНСКИЙ

Это был третий финал «арланов», и, естественно, в родных стенах они жаждали победы над титулованными соперниками – действующими чемпионами WSB. За ходом зрелищных боев наблюдали Премьер-Министр страны Карим Масимов, министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы, а также президент казах­станской федерации бокса Тимур Кулибаев.

По завершении пятой встречи первого дня, когда Василий Левит после довольно спорного судейского решения уступил Савону Котиллу Эрисланди, минимальное преимущество было все же на стороне «волков» – 3:2. У казах­станцев в этот день Темиртас Жусупов (49 кг) одержал победу над молодым Оскаром Аргилагосом, Самат Башенов (64 кг) – над Ясниером Толедо и Мейирим Нурсултанов (75 кг) – над Арленом Лопесом. Все трое действовали на ринге красиво и убедительно.

Во второй день победную серию казахстанцев продолжил Олжас Саттыбаев, без особых проб­лем одолевший Иосбани Вейтиа со счетом 3:0. Но в следующем весе (60 кг) кубинец Лазаро Альварес, выиграв со счетом 2:1 у нашего Закира Сафиуллина, вновь до минимума сократил отставание в счете. И здесь с самой лучшей стороны проявил себя Асламбек Шымбергенов (69 кг), дебютировавший в нынешнем году. Он с трудом, но все же одолел олимпийского чемпиона Лондона Рониеля Иглесиаса (2:1).

До триумфа не хватало всего одной победы. И ее, казалось, уже добыл Нурдаулет Жарманов (81 кг), неплохо смотревшийся в поединке с лидером кубинской команды Хулио Сезаром Ла Крусом, но судьи раздельным решением отдали все же очки представителю Острова свободы, видимо, отдавая дань его артистизму на ринге. Счет стал вновь минимальным – 5:4 в пользу хозяев ринга.

Последнее слово должен был сказать наш тяжеловес Иван Дычко, который боксировал с новичком кубинской команды Иоханди Тойраком. И он его сказал – веско и убедительно. Все судьи отдали безоговорочную победу казахстанскому боксеру. Счет 3:0 (50:45, 50:45, 50:45) – яркое тому подтверждение.

В то время, как латиноамериканцы готовились к дополнительному поединку, надеясь на чудо, в стане «арланов» еще до объявления результатов последнего боя уже праздновали победу: в том, что Иван Дычко победил, не было ни малейшего сомнения. Таким образом, казахстанская команда Astana Arlans стала первым двукратным чемпионом Всемирной серии бокса.

– Мои чувства сравнимы с теми, которые я переживал после победы в Лондоне, – заметил генеральный директор Astana Arlans Серик Сапиев, держа в руках золотой кубок. – Радость большая, почти как от «золота» Олимпиады. Благодарю за поддержку всех болельщиков. Это победа всего Казахстана, всего нашего народа!



