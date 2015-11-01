Спорт
Победу в нью-йоркском марафоне одержали бегуны из Кении
Кенийская спортсменка Мэри Кейтани во второй раз подряд стала победительницей нью-йоркского марафона. Он преодолела дистанцию за 2 часа 24 минуты 25 секунд. сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Второй и третий результат показали эфиопские спортсменки Аселефех Мергия (2.25,32) и Тегист Туфа (2.25,50).
У мужчин лучшее время показал кениец Стэнли Бивотт – 2.10,34. Второе место занял его соотечественник Джеффри Камворор (2.10,48), третий результат у эфиопского бегуна Лелисы Десисы (2.12,10).