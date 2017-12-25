​Победы мирного диалога

Восьмой раунд переговоров в казахстанской столице по военной повестке сирийского перемирия прошел в штатном режиме. За почти год Астанинского процесса график проведения таких встреч высокого уровня уже обрел сложившийся, четко отработанный формат. Первый день традиционно был посвящен двусторонним и многосторонним экспертным консультациям в закры­том для прессы режиме. На них отрабатывались параметры предстоящих договоренностей и обсуждались детали выполнения уже достигнутых соглашения и меморандумов.

По итогам первого дня спецпредставитель Президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отметил, что на консультациях шло активное обсуждение по широкому кругу вопросов.

– Прежде всего на двусторонних встречах мы провели хорошие переговоры с нашими турецкими коллегами, а также с иранскими партнерами. Кроме того, состоялась полуторачасовая трехсторонняя российско-иранско-турецкая встреча, – рассказал он.

Среди тем, которые обсуждались, спецпредставитель особо выделил обстановку, которая складывается в Сирии после поражения, нанесенного террористической группировке ДАИШ (ИГИЛ).

– На экспертных встречах говорилось о новых задачах, которые стоят перед сирийскими правительственными силами в дальнейшем, чтобы добиться победы над другими террористическими группами, которые до сих пор действуют на территории Сирии. Что нужно делать, какие меры принимать, в том числе по укреплению доверия между конфликтующими сторонами, – добавил Александр Лаврентьев.

Дискуссии разворачивались и вокруг обстановки в зонах деэскалации как в юго-восточной части Сирии, так и в районе Восточной Гуты, Хамы и Идлиба, где сейчас идет активное развертывание наб­людательных пос­тов и контроль­но-пропускных пунктов.

Для прессы и представителей международных организаций наи­более ожидаемым стал второй день раунда, когда состоя­лись пленарное заседание и итоговая пресс-конференция. На ней озвучено принятое по итогам 8-го раунда совместное заявление стран – гарантов режима прекра­щения огня в Сирии – России, Турции и Ирана.

– Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Республика Турция как гаранты соблюдения режима перемирия в Сирийской Арабской Республике (САР), подтверждая приверженность суверенитету и независимости, единству и территориальной целостности САР, с учетом реализации меморандумов по созданию зон деэскалации в САР от 4 мая 2017 года, приветствуют достижения в борьбе против терроризма в Сирии, в частности – освобождение сирийских территорий от ДАИШ (ИГИЛ), – зачитал текст заявления министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Страны-гаранты подтвердили также решимость продолжать сотрудничество для того, чтобы полностью искоренить ДАИШ (ИГИЛ), «Джебхат-ан-Нусра» и другие террористические организации на территории Сирии, а также предотвратить перемещение международных террорис­тов в другие страны и регионы.

«Гаранты подчеркивают необходимость принятия срочных и активных международных шагов для того, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну и достичь разрешения политичес­кого кризиса в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2254 путем инклюзивного, справедливого, открытого, транспарентного процесса, ведущего к созданию конституции, которую будет поддерживать весь сирийский народ, а также свободным и справедливым выборам с участием всех достойных сирийцев под наблюдением ООН», – отмечается в заявлении.

Также Россия, Турция и Иран подтвердили, что будут активно взаимодействовать в вопросах подготовки и проведения Конгрес­са сирийского национального диалога в Сочи, который намечен на 29–30 января 2018 года. Страны-гаранты призвали к сотрудничеству представителей правительства САР и оппозиции, которые привержены суверенитету, независимос­ти и единству, территориальной целостности и неделимости Сирии. В связи с этим представители трех гарантов проведут специальную подготовительную встречу в Сочи перед конгрессом 19–20 января.

«Страны-гаранты отмечают, что они видят будущий Конгресс сирийского национального диа­лога как инициативу, нацеленную на то, чтобы дать импульс процессу переговоров под эгидой ООН в Женеве, – говорится в совместном заявлении. – Гаранты принимают положение о рабочей группе по освобождению задержанных, похищенных и обмену телами погибших, а также поис­ку без вести пропавших лиц. Также принимают совместное заявление по гуманитарному процессу разминирования в Сирии, включая объекты культурного наследия».

Помимо этого на пленарном заседании принято решение о проведении следующей встречи на высоком уровне по Сирии в Астане во второй половине февраля 2018 года.

Страны-гаранты также выразили искреннюю благодарность Президенту Нурсултану

Назарбаеву и казахстанским влас­тям за организацию 8-й международной встречи на высоком уровне по Сирии в Астане. Таким образом, столица Казахстана за почти год проведения переговоров по Сирии вновь подтвердила свою репутацию как международная диалоговая площадка. Состоявшийся 8-й раунд переговоров внес ясность по многим вопросам поддержания режима перемирия. От 9-го, февральского, стороны ожидают новых решений по вопросам возвращения заключенных и пленных, а также тел погибших согласно правилам взаимодействия военных контингентов, по формированию безопасных коридоров для дос­тавки гуманитарной помощи и разминированию сирийской территории.