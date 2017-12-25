Победы мирного диалога
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Адина Нурберген
Восьмой раунд переговоров в казахстанской столице по военной повестке сирийского перемирия прошел в штатном режиме. За почти год Астанинского процесса график проведения таких встреч высокого уровня уже обрел сложившийся, четко отработанный формат. Первый день традиционно был посвящен двусторонним и многосторонним экспертным консультациям в закрытом для прессы режиме. На них отрабатывались параметры предстоящих договоренностей и обсуждались детали выполнения уже достигнутых соглашения и меморандумов.