​Победы посвятили Герою

В течение шести дней съехавшиеся со всех концов страны палуаны определяли призеров и победителей соревнования. Спортсменам Центрального спортивного клуба армии удалось завоевать 3 золотые и 2 бронзовые медали. Среди «вольников» в весовой категории 65 кг чемпионом стал Даулет Ниязбеков, еще одно «золото» завоевал Галымжан Усербаев в весовой категории 79 кг.

У «классиков» лучшим в весовой категории 63 кг стал Мейрамбек Айнагулов. Бронзовые медали в копилку принесли Нуртай Нургалиев и Максат Ережепов в весовых категориях 67 и 77 кг соответственно.

Турнир памяти Нуркена Абдирова, проходивший в нынешнем году в 50-й раз, имеет большое значение для палуанов. Спорт­смены, ставшие призерами и победителями турнира, вошли в национальную сборную и будут защищать честь страны на международных турнирах 2018 года. Первым таким крупным турниром предстоящего года для борцов станет чемпионат Азии, который пройдет в Бишкеке. Также в следующем году предстоят чемпионат мира и Азиатские игры.