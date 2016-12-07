Победы посвятили Родине

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
В Алматы в рамках празднования 25-летия Независимости РК состоялась торжественная церемония чествования победителей XXI Всемирных соревнований по ментальной арифметике и выпускников первой в нашей стране школы ментальной арифметики – «UCMAS Казахстан».

В 2016 году казахстанские школьники завоевали в различных международных олимпиадах 1 236 наград. Из них – 195 золотых, 367 серебряных, 648 бронзовых, а также 26 почетных грамот. Совсем недавно на ХХI Всемирных соревнованиях по ментальной арифметике в Дубае, в которых состязались около 4 тыс. детей из 57 стран, наши вундеркинды пополнили копилку побед еще 12 медалями, множеством серебряных и бронзовых наград.

Среди победителей – участник телевизионного шоу «Пусть говорят» Данияр Курманбаев из Астаны и «мальчик-калькулятор», участник телевизионного шоу талантов «Удивительные люди» телеканала «Россия-1» Ильяс Тохтархан. Выиграв Гран-при соревнований, лучшим в мире по ментальной арифметике признан восьмилетний Тамерлан Закарьянов из Усть-Каменогорска.

Примечательно, что за пять лет существования программы UCMAS в Казахстане наши юные соотечественники уже второй год подряд завоевывают призовые места на международных турнирах. Такие масштабные состязания воспитывают в детях командный дух, волю к победе и патриотизм.

– Нас переполняло чувство гордости от того, что среди государственных флагов стран-участниц на международной арене развевался флаг Казахстана, – отметили ребята. – Все свои победы, достигнутые в текущем году на международной арене, мы посвящаем 25-летию Независимости нашей страны.

Популярное

Все
Для учебы и спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]