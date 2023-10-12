Победы в Турции и Японии

Спорт
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Аскар Султан

Лидер казахстанской велокоманды «Астана» Алексей Луценко стал победителем
третьего этапа многодневки «Тур Турции»,
а Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю».

Теперь уже четырехкратный чемпион Азиатских игр Алексей Луценко после успешного выступления на Летних континентальных состязаниях в Китае отличился и на много­дневке в Турции.

Третий этап считался самым сложным, потому что гонщиков ждал финиш на горе высшей категории. Капитан Astana Qazaqstan Team быстрее всех проехал дистанцию протяженностью в 104,1 км и первым достиг вершины Бабадаг, преодолев дистанцию за 3 часа 34 минуты 17 секунд. Вслед за ним финишную черту пересек немец Бен Звиехофф, а на третьей строчке оказался еще один представитель «Астаны» – колумбиец Харольд Техада. ­Стоит отметить, что в такой же последовательности эти три гонщика теперь идут в общем зачете «Тура Турции-2023».

Кстати, днем ранее на втором этапе многодневки «Тур Турции» в городе Калкан еще один гонщик «Астаны» – нидерландец Кейс Бол – финишировал вторым в силовом спринте в небольшой подъем.

Еще одно приятное сообщение пришло из Японии, где казахстанский гонщик Astana Qazaqstan Team Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки «Тур Кюсю», которая завершилась финишем в городе Хита. Здесь наша команда сделала все необходимое, чтобы защитить лидерство Андрея, которое он добыл вчера по итогам королевского этапа.

– И снова наша команда проделала отличную работу, и пос­ле того как пелотон догнал нас, ребята вышли вперед, начав преследование отрыва и уменьшая разрыв. Что ж, в конце концов догнать отрыв не получилось, но главная цель – защита майки – была достигнута. Я очень рад этой победе, она многое значит для меня. Также рад, что мы сохранили высокие места с нашим итальянским гонщиком Антонио Нибали и вместе представили Astana Qazaqstan Team на финальном подиуме, – сказал Андрей Зейц после финиша.

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