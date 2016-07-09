Побегут все – Масимов об участии членов Правительства в Астанинском марафоне
Премьер-Министр Казахстана анонсировал участие всех членов Правительства в Астанинском марафоне, передает Kazpravda.kz.
"Вчера после заседания Правительства договорились, что все члены Правительства примут участие в Астанинском марафоне в сентябре", – написал он в своем твиттер-аккаунте.
Напомним, 26 июня в столице прошли соревнования по дуатлону, в котором Карим Масимов принял активное участие.
"В здоровом теле – здоровый дух! Открытый городской турнир "Астана-дуатлон", – написал в тот день Премьер в своем Инстаграм.
Вместе с главой Кабмина участвовали в марафоне руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, олимпийский чемпион Александр Винокуров, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, президент ФФК Ерлан Кожагапанов, председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев и многие другие известные общественные и государственные деятели.