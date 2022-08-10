Общество
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Флора Левина

Побережью нужна безопасность

В начале июля на восточном побережье Алаколя, в области Абай, произошел крупный пожар: сгорели четыре базы отдыха.

К счастью, обошлось без жертв. Предприниматели до сих пор подсчитывают убытки, право­охранительные органы выясняют причину пожара, а местные исполнительные органы пытаются исправить ситуацию, чтобы подобного больше не повторилось.

О проблемах пожарной без­опасности на побережье Алаколя говорили давно. Многие дома отдыха сохранились с советских времен и построены они из бревен. Конечно, владельцы стараются обновить домики к сезону, который длится здесь три месяца, но вряд ли кто-то из них ежегодно использует для пропитки стен специальные противопожарные составы.

Ежедневно на Алаколе работают 44 сотрудника полиции, они следят за безопасностью, 10 спасателей, 12 дружинников. Этих сил явно не хватает, чтобы обеспечить безопасность всех отдыхающих на побережье, протяженность которого составляет четыре километра.

В ночь пожара, по словам очевидцев, первая пожарная машина прибыла на место лишь через 30–40 минут. А этого времени хватило, чтобы огонь успел перекинуться на соседние базы отдыха. В ту ночь был сильный ветер, и скорость распространения пламени была очень высокой. Поэтому пожар тушили все – персонал баз отдыха, отдыхающие. А огнеборцы столк­нулись с еще одной проблемой – когда вода в цистернах закончилась, возможности набрать ее из озера у них не было. Для этого было нужно специальное оборудование, которое к тому же и стоит недешево. А тут еще выяс­нилось, что с персоналом баз отдыха не проводился инструктаж по пожарной без­опасности. Кто в этом виноват, сейчас выясняет специальная комиссия.

В ту ночь людей объединила общая беда, каждый помогал чем мог. Уже после, когда начала работать комиссия, здесь заговорили о необходимости пожарного депо. Выяснилось, что к базам отдыха нет проездов для спецмашин. Вот еще одна причина, почему огонь так быстро уничтожил все на огромной территории. Причем предприниматели говорят, что летом наготове должно быть обязательно не менее шести машин, а зимой не менее трех. В феврале на побережье Алаколя в одной из баз отдыха случился пожар, причиной стала неисправная электропроводка.

Неисправность электросетей могла стать причиной и летнего пожара. Проблема с их перегрузкой тоже многолетняя головная боль. В каждом номере есть элект­робытовые приборы. В жаркие дни отдыхающие практически не выключают кондиционеры. Сети не выдерживают, сгорают транс­форматоры, выходит из строя бытовая техника. В управлении по ЧС не исключают, что причиной июльского пожара могло стать и замыкание в электросети.

Эту проблему в свое время пытались решить власти Восточно-Казахстанской области (напомним, до 8 июня текущего года Урджарский район был в ее составе). Здесь начали строить дополнительно новую высоковольтную линию – ее провели от села Маканчи до села Коктал. А вот до села Жарбулак поменяли лишь кабель. Но этого явно недостаточно. Каждый год на берегу озера появляется несколько десятков новых двух- , трехэтажных отелей, в каждом из которых по 200–300 номеров с кондиционерами, холодильниками, телевизорами. В них заселяются тысячи туристов, в том числе зарубежных. И все это хозяйство, вся инфраструктура держится на энергообеспечении, следовательно, растет потреб­ление электроэнергии. Сети не выдерживают нагрузку, бывают случаи, когда по всему побережью отключается свет. Это доставляет массу проблем – повара не могут приготовить еду, так как используются электроплиты. Отдыхающие не могут принять душ, так как подача воды производится за счет электронасосов.

Еще одна проблема – отсутствие причала на побережье. Катера и прочая водоплавающая техника «паркуется», где заблагорассудится, или вовсе может налететь на людей. Такой случай произошел в прошлом купальном сезоне, который закончился трагедией, – катер буквально налетел на отдыхающего. Было заведено уголовное дело, владелец катера понес наказание, а кто вернет человека? У побе­режья нет даже специальных буйков, из-за которых катера и моторные лодки не смогли бы подплывать близко к берегу.

Еще одна проблема побе­режья – общественные туалеты. В 2020 году их здесь построили, но из-за пандемии закрыли. Поэтому отдыхающим приходится либо терпеть, либо искать кустики, коих на берегу не наблюдается, либо справлять нужду прямо в воду целебного озера.

Дорога к нему – сплошная полоса препятствий. Этот вопрос с «бородой» уже на протяжении многих лет. Хотя в последние годы в развитие инфраструктуры были вложены миллиарды бюджетных средств. Поэтому, покупая путевку и мечтая о полноценном отдыхе, туристы вправе рассчитывать на хороший сервис и уж тем более – не опасаться за свое здоровье и жизнь.

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