Побеждать зло добром

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Дорогие казахстанцы!

Мы встречаем праздник мира и Божией любви и становимся таинственными свидетелями Рождества Господа и Спасителя Иисуса Христа!

Священное Писание повествует нам, что всемогущий Бог сотворил для человека Небо и Землю, мир видимый и невидимый, но самым величайшим даром Творца людям стало Боговоплощение. Господь Вседержитель соединился с нашим естеством для того, чтобы нас приобщить Своей Божественной природе. Рождение на земле Христа Спасителя явилось началом и источником благодатной жизни, несущей обновление всему человеческому роду и всему творению. Вера в рождение Бога во плоти и жизнь по этой вере дарует людям высшее благо – усыновление Небесному Отцу. В бушующем житейском море мы не одиноки – на всякое время и на всякий час «С нами Бог!».

Многие страны и народы претерпевают ныне тяжелые испытания, но, к сожалению, мало кто понимает, что глубинной причиной различных бедствий является удаление от Источника жизни – Бога. Человечество томится от иссушающего безверия, от душевной пустоты, от неправды и жестокости.

Нам не дано понять глубину всего происходящего вокруг, но мы можем и обязаны внести свою лепту в исправление окружающей нас действительности. Каким образом? Каждый из нас своим приближением к Богу, исправлением нравственных ошибок, молитвой и добрыми делами открывает в этот мир двери Спасителю, наполняет свою жизнь и жизнь ближних Божественным светом, уничтожает источники зла. В дни празднования Рождества Христова верующие люди будут возносить усиленные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. И, конечно же, необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело. Апостол Павел учит нас: «Побеждай зло добром». Мир и согласие в народе, в стране, в городе, в коллективе и в семье начинаются с мирного устроения отдельно взятой человеческой души, с примирения ее с Богом, с ближним и совестью.

Давайте принесем в дар Новорожденному Христу хотя бы одно конкретное доброе дело, от которого нашему ближнему станет легче, радостнее и светлее. Постараемся стать милосердными и великодушными, проявим усердие, помогая больным, одиноким, несчастным, несмотря на то, что в наши дни творить благие дела сложнее, чем в прошлые годы. Подобно евангельским мудрецам-волхвам, приблизимся к лежащему в яслях Бого­младенцу со своими дарами, являя вместо золота – нелицемерную любовь, вместо ладана – смиренные молитвы, вместо смирны – доброту к окружающим нас людям.

В нашей стране с давних времен и до наших дней существует добрая традиция всенародно отмечать праздники ведущих традиционных конфессий страны – Ислама ханафитского мазхаба и Христианства. Священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Пусть Бог дарует всем нам мир и Свою милость и благословит наш общий дом – Казахстан.

С праздником Рождества Христова и Новым годом!

Глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

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