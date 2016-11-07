​Побежденных не было

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Максут ИРЖАНОВ, Акмолинская область

Организатором культурного события выступили Нацио­нальный дельфийский комитет при поддержке Фонда Первого Президента РК, Министерства по делам религий и гражданского общества РК и акимата города Степногорска.

Свыше 500 участников из 14 областей и двух городов республики соревновались в 17 дельфийских и двух парадельфийских номинациях на 17 площадках. Нынешний год ознаменован тем, что впервые в Казахстане и странах СНГ в рамках ХII Национальных игр состоялся I Парадельфийский фестиваль «Арман жолдары» по двум номинациям – хорео­графическое искусство и пение на языке жестов. Теперь благодаря этой инициативе Национального дельфийского комитета молодежь с ограниченными возможностями имеет уникальную возможность продемонстрировать свои таланты в национальном проекте. Следует отметить и то, что в проведении игр участ­вовали более 100 волонтеров и порядка 50 членов жюри со всей страны.

Накал соревнований, радость победителей, награж­дение их медалями – все было как на настоящих Олимпийских играх, от которых Дельфийские игры отличаются только тем, что это не спортивные соревнования, а высший форум искусств, в основе которого заложены идеалы добра и созидания.

Саги Мухамбет (жестовое пение) из Кызылординской области и хореографический ансамбль Sensitive из Петропавловска войдут в историю национального проекта как первые победители I Парадельфийского фестиваля. Теперь им предстоит выступать на первых международных Парадельфийских играх, которые состоятся 16–19 ноября в Москве. Кстати, петропавловский ансамбль – неоднократный победитель и лауреат различных международных и республиканских конкурсов.

Подведение итогов ХII Национальных дельфийских игр проходило во дворце культуры «Горняк». Победители и призеры награждены медалями и дипломами, специальными кубками и призами. Наибольшее число их оказалось в командах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областей. Лучшие из лучших приняли участие в гала-концерте, которым и завершились игры.

Для степногорцев, по выражению акима города Ануара Кумпекеева, эти дни стали незабываемым праздником.

– Дельфийцы показали, что они – одна большая семья, где торжествуют искусство, культура и дружба. На таких соревнованиях никогда не бывает проигравших, – отметил он.

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