Побившего ученика директора школы осудили в ЗКО

Общество
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Айдана Демесинова
Директора школы в ЗКО осудили за нанесение ударов школьнику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.   

"Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО от 15 июня 2020 года директор районной школы А. был признан виновным по ст. 140 ч. 2 Уголовного Кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником учебного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним. Учитывая то, что виновный впервые совершил уголовный проступок, суд приговорил его к штрафу в размере 80 месячных расчетных показателей, что составляет 202 000 тенге. Он лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 2 года", – говорится в сообщении.

Судом было установлено, что инцидент произошел во время перемены в приемной кабинета директора, куда ученик 11-го класса был вызван дежурным учителем, недовольным его непослушным поведением. В присутствии дежурного учителя директор школы  нанес несколько ударов по лицу и телу несовершеннолетнего, причинив легкий вред его здоровью.

"Для профилактики подобных правонарушений судом было вынесено частное постановление в адрес начальника Управления образования Западно-Казахстанской области для создания в учреждениях образования безопасного пространства для учащихся, проведения разъяснительной работы среди работников системы образования области о соблюдении требований Закона РК "Об образований", – добавили в суде.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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