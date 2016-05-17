​Поближе к Парижу

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Юрий МАКАРОВ

По разному сыграли на старте Internationaux de Strasbour (Франция) наши Зарина Дияс и Ярослава Шведова. Дияс одержала победу над Шелби Роджерс (США) – 3:6, 6:4, 6:4, и теперь ее ждет поединок с россиянкой Аллой Кудрявцевой. А Шведова в первом круге уступила француженке Виржини Реззано – 3:6, 3:6. Юлия Путинцева с победы начала турнир Nurnberg Versicherungs Cup 2016 в Германии, обыграв юную Ольгу Фридман (Украина) – 6:7, 6:2, 7:5. И наконец, Михаил Кукушкин начинает выступления на Geneva Open (Швейцария) матчем против Томаза Беллуччи из Бразилии.

Что касается открытого чемпионата Франции, то сейчас на «Ролан Гарросе» в разгаре квалификационные поединки. Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом туре победили, соответственно, Йозефа Ковалика (Словакия, 6:4, 7:5) и Михаэля Беррера (Германия, 7:5, 7:5).

Дорогами двух стран

Во Франции завершилась трехдневная гонка «Тур Пикардии» с участием велосипедис­тов из команды «Астана». Два первых этапа выиграл хозяин трассы Насер Буани, выступаю­щий за Cofidis. А заключительный отрезок пути быстрее всех преодолел бельгиец Кенни Дехас (Wanti). В казахстанской команде все три дня лучшим был итальянец Андреа Гвардини, финишировавший соответственно на 5-м, 3-м и 22-м местах.

В генеральной классификации победу одержал Буани, Гвардини занял 9-е место. Вместе с ним в гонке участвовали казахстанцы Артем Захаров, Руслан Тлеубаев, Максат Аязбаев и Арман Камышев, Лоуренс де Врезе (Бельгия) и Гитис Смукулис (Латвия).

Сегодня завершается многодневка «Тур Ирана», в которой крутят педали молодые гонщики из североказахстанской команды Vino 4-ever. На первом этапе наш земляк Олег Земляков занял 8-е место, на третьем – 3-е, а четвертый отрезок пути в команде Vino 4-ever лучше всех проехал Жандос Бижигитов – 5-е место.

Покинули элитное сообщество

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой завершила выступления на чемпионате мира в Москве, заняв восьмое, последнее место в группе А. В заключительном матче группового турнира наша команда проиграла датчанам со счетом 1:4 (0:3, 1:1, 0:0). Единственную шайбу в ворота соперников в составе казахстанской дружины на 24-й минуте забросил Найджел Доус.

Итог выступлений земляков таков: 6 поражений (от сборных России, Норвегии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании) и 1 победа (3:2 по буллитам) над командой Швейцарии. Казахстанцы покидают элитное сообщество мирового хоккея и в следующем году выступят в 1-м дивизионе группы А.

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