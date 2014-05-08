Побратимы навечно

Общество
794

В мае, когда зацветают яблони, сирень и вишня, здесь особенно красиво. Рядом с экспозициями, где выставлена военная техника образца 1938–1960 годов, 88-летний Петр Коломин, участник многих тяжелых боев с фашистской Германией, приосанился и словно сбросил с плеч пару десятков лет. И подошедший к боевым товарищам  Хайрулла Бактыбаев в бескозырке моряка Балтийского флота выглядит все так же молодцевато и не изменяет своей привычке пошутить с журналистками.

По другую сторону телемоста, в студии барнаульского канала «Катунь-24», собрались участники войны и труженики тыла соседнего Алтайского края Российской федерации. Активное участие в прямом включении приняли и главы регионов – аким Бердыбек Сапарбаев и губернатор Александр Карлин.

Открыли встречу восточноказахстанцы, и с первой ее минуты на протяжении почти двух часов прямого эфира рефреном звучали слова «Общая война – общая победа!»

– Наши народы по сей день связывают крепкие узы многовековой дружбы. Самое главное то, что все мы одинаково глубоко чувствуем ответственность за подрастающее поколение. А наша молодежь в свою очередь должна донести память о тех, кто ценою собственной жизни победил фашизм, будущим потомкам, – сказал на открытии телемоста аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев.

Губернатор Александр Карлин призвал участников телемоста к единению в борьбе со звериным обличьем фашизма. И самое эффективное средство, по его словам, это память о героическом прошлое, которое не может быть предано забвению.

Память павших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания… А  дальше ветераны стали просто общаться в прямом эфире как давние и добрые друзья. Так оно и есть, поскольку, к примеру, с момента последней встречи Петра Коломина с боевыми друзьями из Барнаула прошел всего месяц. Ветеран находился тогда в составе делегации Восточно-Казахстанской области в ходе официального ее визита в Алтайский край. В Барнауле он вел задушевные беседы за общим дастарханом в юрте, которую раскинули восточноказахстанцы по ту сторону Алтая для своих соотечественников, с участниками войны Николаем Куделиным и Алексеем Гузенко. Вечером того же дня фронтовиков свели за одним столом на официальном ужине губернатора в честь приезда дорогих гостей. А в этот раз Петр Михайлович радостно  узнавал на огромном экране знакомые лица и еще раз поблагодарил соседей за оказанное гостеприимство.

Много интересного узнали ветераны друг о друге во время телемоста. К разговору подключились труженики тыла, которым тоже было о чем рассказать. Председатель областного совета аксакалов Фрунзе Жаксылыков не воевал по той простой причине, что годами не вышел. Ему было всего 11 лет, когда в 1942 году отец ушел на войну. Спустя два года маленький Фрунзе уже трудился на весьма ответственной должности курьера. Трижды в месяц на телеге, без оружия, с одной лишь плетью в руках, мальчик возил золото в кассу рудоуправления, а назад – корреспонденцию и пособия для семей фронтовиков.

Время прямого включения незаметно перетекло в завершающую фазу. И тут фронтовики дружно сошлись во мнении, что очень много восточноказахстанцев и жителей Алтайского края воевали на Украинском и Белорусском фронтах. А аким ВКО озвучил предложение, которое встретило всеобщее одобрение обеих сторон, о том, чтобы следующий телемост провести с участием еще одного города-побратима – Могилева.

Светлана АБЕНОВА,
фото Сергея СУРОВА
Восточно-Казахстанская область

Популярное

Все
Цель – поиск новых месторождений
IT и промышленность: проверка на совместимость
Ключевой костяк энергетики
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Тише едешь – дальше будешь
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Службы профилактики появятся в госорганах - АДГС
Председатель АДГС: Принципы честности и справедливости в де…
Ключевой костяк энергетики
Центр ремесленников тюркских стран открыли в Туркестане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]