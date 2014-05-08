В мае, когда зацветают яблони, сирень и вишня, здесь особенно красиво. Рядом с экспозициями, где выставлена военная техника образца 1938–1960 годов, 88-летний Петр Коломин, участник многих тяжелых боев с фашистской Германией, приосанился и словно сбросил с плеч пару десятков лет. И подошедший к боевым товарищам Хайрулла Бактыбаев в бескозырке моряка Балтийского флота выглядит все так же молодцевато и не изменяет своей привычке пошутить с журналистками.

По другую сторону телемоста, в студии барнаульского канала «Катунь-24», собрались участники войны и труженики тыла соседнего Алтайского края Российской федерации. Активное участие в прямом включении приняли и главы регионов – аким Бердыбек Сапарбаев и губернатор Александр Карлин.

Открыли встречу восточноказахстанцы, и с первой ее минуты на протяжении почти двух часов прямого эфира рефреном звучали слова «Общая война – общая победа!»

– Наши народы по сей день связывают крепкие узы многовековой дружбы. Самое главное то, что все мы одинаково глубоко чувствуем ответственность за подрастающее поколение. А наша молодежь в свою очередь должна донести память о тех, кто ценою собственной жизни победил фашизм, будущим потомкам, – сказал на открытии телемоста аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев.

Губернатор Александр Карлин призвал участников телемоста к единению в борьбе со звериным обличьем фашизма. И самое эффективное средство, по его словам, это память о героическом прошлое, которое не может быть предано забвению.

Память павших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания… А дальше ветераны стали просто общаться в прямом эфире как давние и добрые друзья. Так оно и есть, поскольку, к примеру, с момента последней встречи Петра Коломина с боевыми друзьями из Барнаула прошел всего месяц. Ветеран находился тогда в составе делегации Восточно-Казахстанской области в ходе официального ее визита в Алтайский край. В Барнауле он вел задушевные беседы за общим дастарханом в юрте, которую раскинули восточноказахстанцы по ту сторону Алтая для своих соотечественников, с участниками войны Николаем Куделиным и Алексеем Гузенко. Вечером того же дня фронтовиков свели за одним столом на официальном ужине губернатора в честь приезда дорогих гостей. А в этот раз Петр Михайлович радостно узнавал на огромном экране знакомые лица и еще раз поблагодарил соседей за оказанное гостеприимство.

Много интересного узнали ветераны друг о друге во время телемоста. К разговору подключились труженики тыла, которым тоже было о чем рассказать. Председатель областного совета аксакалов Фрунзе Жаксылыков не воевал по той простой причине, что годами не вышел. Ему было всего 11 лет, когда в 1942 году отец ушел на войну. Спустя два года маленький Фрунзе уже трудился на весьма ответственной должности курьера. Трижды в месяц на телеге, без оружия, с одной лишь плетью в руках, мальчик возил золото в кассу рудоуправления, а назад – корреспонденцию и пособия для семей фронтовиков.

Время прямого включения незаметно перетекло в завершающую фазу. И тут фронтовики дружно сошлись во мнении, что очень много восточноказахстанцев и жителей Алтайского края воевали на Украинском и Белорусском фронтах. А аким ВКО озвучил предложение, которое встретило всеобщее одобрение обеих сторон, о том, чтобы следующий телемост провести с участием еще одного города-побратима – Могилева.

Светлана АБЕНОВА,

фото Сергея СУРОВА

Восточно-Казахстанская область