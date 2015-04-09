Свежий выпуск Побуждая к добрым делам Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Католики Карагандинской области вместе с представителями других конфессий делают все необходимое для укрепления единства и межконфессионального согласия. Обратившись к прихожанам, аким напомнил, что Год Ассамблеи народа Казахстана призван наполниться большими, конкретными делами и новыми свершениями.

Пасха несет с собой радость и надежду, побуждает верующих к совершению добрых дел, утверждению справедливости, отметили в своих поздравлениях главный имам областной мечети Беккожа Омирзак кажы Казкенулы и епископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан.