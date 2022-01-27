Почем квадрат для народа?

Костанайские ПКСК массово нарушают закон и взимают с жильцов деньги.

Оказывается, все эти годы обслуживающие компании неправомерно повышали тарифы на свои услуги. И сейчас представители жилищной инспекции Костаная советуют горожанам вообще не платить за услуги кооперативов – вне зависимос­ти от их формы собственности, если они не предоставили им отчетность о том, куда потратили деньги за последние три месяца.

ЗА ЧТО НЕ ХОЧУ, ЗА ТО НЕ ПЛАЧУ

В середине января 2022-го костанайцы стали активно закидывать жалобами департамент по регулированию естественных монополий. Люди требовали разобраться: с какой это стати КСК, ПКСК и ТОО уведомляют их о повышении тарифа на свои услуги? Да еще сразу на 3–10 тенге с квад­рата! В результате в некоторых домах сбор за 1 квадратный метр достигает 54 тенге.

Впрочем, многие готовы платить и больше, но при этом хотят видеть отдачу. Ведь что главное для собственника? Чтобы исправно работали системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения... Чтобы крыша не текла, а в подвале, как положено по СнИПам, четыре раза в год чистили вентиляцию. Да и придомовая территория чтобы была ухоженной и уютной. Вроде бы вполне себе адекватные желания. Однако большинство кооперативов не удовлетворяют и трети перечисленного. Вот и бунтует народ, не желая отдавать свои «кровные» за те услуги, которые им никто, по сути, не предоставляет.

Но даже не это в первую очередь возмутило жильцов. А то, как именно ПКСК заявило о грядущем росте тарифа: молча вывесив объявления на подъездах многоэтажек. В уведомлениях сказано, что в связи с повышением стоимости стройматериа­лов, услуг аварийной службы, спец­организаций и много еще чего, что входит в статью расходов на содержание дома, с 1 января текущего года увеличивается и тариф.

Примечательно, что эти объяв­ления стали появляться на подъез­дах в десятых числах первого месяца года. ПКСК то ли задним числом повысили стоимость своих услуг, то ли припозднились с уведомлениями.

Так вот. Вообще-то ПКСК – это кооперация собственников квартир, и значит все решения, связанные с деньгами, должны приниматься на общем собрании, а не в одностороннем порядке. Таков уж закон. Но в ДКРЕМ на жалобы костанайцев лишь разводят руками: мол, помочь ничем не можем, ПКСК – не в нашем поле зрения. – Мы контролируем тарифы только предприятий по электро-, газо-, водо- и теплоснабжению, то есть тех, чья деятельность регулируется государством. ПКСК и КСК в этот список не входят. Поэтому всех жалобщиков мы отправляем в отдел жилищных отношений, – разъяснил ситуацию и. о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Руслан Гасанов. В отделе жилищных отношений советуют костанайцам требовать от председателей письменного обоснования решений о повышении тарифов и уж потом с этой бумажкой обращаться в суд. Они же, дескать, выступят третьим лицом на процессе, поддерживающим истца. Между прочим, такие прецеденты в Костанае уже есть. 5 января этого года городской суд удовлетворил требования костанайца Сабыржана Сакенова, посчитавшего незаконным распоряжение и. о. председателя ПКСК «Победа-14» повысить тариф с 40 до 45 тенге в декабре 2020 года. Представители жилищных отношений поддержали истца. Решением Фемиды первой инстанции стала отмена повышения стоимости услуг обслуживающей компании. ВОТ ТАК ПОВОРОТ! Так уж повелось, что при повышении тарифов на услуги нормы жилищного законодательства не соблюдает, и пожалуй, никогда не соблюдал практически ни один ПКСК. Эта практика складывалась на протяжении десятков лет: председатель решает, люди подчиняются. Но в сущности она в корне неправильна и противоречит нормам закона о жилищных отношениях. – В законе новой редакции от 2019 года черным по белому написано, что повышать тариф ПКСК может только с согласия жителей. Для этого необходимо провести собрание, запротоколировать принятое решение. Затем этот протокол, подкрепленный подписями не менее двух третей жильцов дома, необходимо зарегистрировать в отделе жилищных отношений и только потом повышать тариф. Но ни одна компания, обслуживающая костанайские многоэтажки, такие протоколы у нас ни в этом году, ни в прошлом не регистрировала, – прокомментировал инспектор ГУ «Отдел жилищных отношений акимата Костаная» Сайлау Асылбаев. Однако у руководства кооперативов своя точка зрения. К примеру, председатель КСПК «Виктория» Наталья Тарасенко заявила, что у них в кооперативе действует устав, который утверж­дался на собрании, следовательно жители подписываются под всем, что сказано в уставе. – У нас в уставе предусмот­рено ежегодное повышение тарифа. К тому же он у нас не менялся два года. Я еще в конце декабря подписала приказ о повышении тарифа на три тенге с одного квад­ратного метра, но на подъез­ды объявления не вывешивали. Соответствующая бумага, как и приказ, висели на кассе. Мы уже даже произвели начисление по новым тарифам, но в связи с протестами в стране решили пока оставить тариф прежним. На какой срок, пока точно сказать не могу, но, скорее всего, ближе к лету все-таки повысить тариф придется, ведь все дорожает, – сказала Наталья Тарасенко. В другом ПКСК, которое, кстати, ввиду проводимой в Казахстане жилищной реформы (от ПКСК к ОСИ) уже изменило форму собственности и перерегистрировалось в ТОО, тоже передумали повышать тариф с 1 января этого года. Но также считают это необходимым. На вопрос «почему решение о повышении было принято в одностороннем порядке», руководитель компании пояснил, что ничего противозаконного в этом не видит. – Мы же ТОО, а не ПКСК. Мы уже стали сервисной компанией. А значит вправе самостоятельно повышать стоимость платы за свои услуги по необходимости. А необходимость давно назрела. Во-первых, у нас тариф не менялся несколько лет, а во-вторых, нужно повышать зарплату сантехникам, дворникам... Что такое для мужчины 90 тысяч тенге? Кто будет работать за такие деньги? Вот и решили повысить на 5 тенге – с 40 до 45, – ответил руководитель ТОО «КСК-Парт­нер» Кумар Салкенов. Однако в отделе жилищных отношений считают, что руководители обслуживающих организаций просто «водят за нос» жителей, пользуясь их юридической безграмотностью. И пора бы людям открыть глаза. – На самом деле в законе о жилищных отношениях ничего про устав обслуживающих компаний не сказано. А значит, правила остаются теми же: соб­рание, протокол, подписи двух третей жителей. Что же касается ТОО, то сервис­ные компании вообще не имеют права взимать сборы с жильцов. Они могут брать опла­ту только за определенный вид услуг. Например, за услуги дворника или того же сантехника. Но только на основании договора, где четко прописаны суммы, виды работ и сроки исполнения, – растолковал Сайлау Асылбаев. – Мы сейчас призываем жильцов многоэтажек вообще не платить взносы ПКСК, ТОО, ИП, которые обслуживают их дома, пока те не предоставят им отчеты за предыдущий квартал. Почему мы даем такие рекомендации? Да потому что коопе­ративы должны до 1 июля этого года прекратить свою деятельность, и они уже толком не производят никакие работы, только занимаются сбором денег. При этом, когда дом перейдет на ОСИ, ПКСК не передаст ему никаких ценнос­тей. Абсолютно все, начиная с веника, людям придется покупать на свои деньги. Поэтому мы и рекомендуем не платить обслуживающим компаниям, а сохранить эти деньги для организации деятельности объединения собственников имущества (ОСИ). Вот так поворот! И все же значительная часть обслуживающих компаний решительна в своих намерениях повысить тариф на свои услуги. ОДНА МЕТОДИКА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД А между тем пока люди и обслуживающие компании пытаются разобраться в том, кто, кому, сколько и за что, собственно, должен, костанайские власти активно готовятся к завершающему этапу жилищной реформы. В конце прошлого года акимат города заказал у частной компании методику расчета стоимости минимального размера расходов на содержание одного квадратного метра многоэтажки в Костанае. К началу 2022-го работа была выполнена. Учитывая все нюансы региона, вышло, что минимум на управление объекта ­кондоминиума в городе должно тратиться 32,47 тенге. Кстати, эту цифру и утвердили депутаты гормаслихата на вне­очередной сессии 14 января этого года. Но только эту! Вообще же в методике несколько видов тарифов для костанайских многоэтажек. Сумма индивидуальна для каждого отдельно взятого дома и варьируется в зависимости от его класса, габаритов, этажности и срока эксплуатации. Исходя из этих расчетов, минимальный тариф предусмотрен для домов, которым не более пяти лет. Для тех, что постарше, оплата больше. К примеру, самый высокий тариф предлагается для малогабариток третьего и четвертого классов в два или пять этажей. Для этих домов, согласно предложенной методике, самым оптимальным вариантом станут ежемесячные сборы в 55,19 тенге за 1 кв. м.

Важно понимать, что это лишь предложения и рекомендации, которые как шпаргалку могут использовать председатели ОСИ. Обязательным является лишь сбор в 32,47 тенге за 1 кв. м ежемесячно. Ниже этой суммы сборы быть не могут. Больше – пожалуйста! Но опять-таки, исключительно в рамках действующего законодательства.