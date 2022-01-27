Почем квадрат для народа?

Костанайские ПКСК массово нарушают закон и взимают с жильцов деньги.
Оказывается, все эти годы обслуживающие компании неправомерно повышали тарифы на свои услуги. И сейчас представители жилищной инспекции Костаная советуют горожанам вообще не платить за услуги кооперативов – вне зависимости от их формы собственности, если они не предоставили им отчетность о том, куда потратили деньги за последние три месяца.
ЗА ЧТО НЕ ХОЧУ, ЗА ТО НЕ ПЛАЧУ
В середине января 2022-го костанайцы стали активно закидывать жалобами департамент по регулированию естественных монополий. Люди требовали разобраться: с какой это стати КСК, ПКСК и ТОО уведомляют их о повышении тарифа на свои услуги? Да еще сразу на 3–10 тенге с квадрата! В результате в некоторых домах сбор за 1 квадратный метр достигает 54 тенге.
Впрочем, многие готовы платить и больше, но при этом хотят видеть отдачу. Ведь что главное для собственника? Чтобы исправно работали системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения... Чтобы крыша не текла, а в подвале, как положено по СнИПам, четыре раза в год чистили вентиляцию. Да и придомовая территория чтобы была ухоженной и уютной. Вроде бы вполне себе адекватные желания. Однако большинство кооперативов не удовлетворяют и трети перечисленного. Вот и бунтует народ, не желая отдавать свои «кровные» за те услуги, которые им никто, по сути, не предоставляет.
Но даже не это в первую очередь возмутило жильцов. А то, как именно ПКСК заявило о грядущем росте тарифа: молча вывесив объявления на подъездах многоэтажек. В уведомлениях сказано, что в связи с повышением стоимости стройматериалов, услуг аварийной службы, спецорганизаций и много еще чего, что входит в статью расходов на содержание дома, с 1 января текущего года увеличивается и тариф.
Примечательно, что эти объявления стали появляться на подъездах в десятых числах первого месяца года. ПКСК то ли задним числом повысили стоимость своих услуг, то ли припозднились с уведомлениями.
Важно понимать, что это лишь предложения и рекомендации, которые как шпаргалку могут использовать председатели ОСИ. Обязательным является лишь сбор в 32,47 тенге за 1 кв. м ежемесячно. Ниже этой суммы сборы быть не могут. Больше – пожалуйста! Но опять-таки, исключительно в рамках действующего законодательства.