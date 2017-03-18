Почем орешек знаний для учителя?

Около месяца назад в усть-каменогорском корпункте «Казахстанской правды» раздался звонок: «Мы выложили по 15 тысяч тенге за курсы и несколько тысяч за сборники, – пожаловалась учительница истории, представившаяся Татьяной Андреевной. – Директор предупредила: кто вздумает от курсов отказаться, того – на увольнение. Мне пять лет до пенсии, страшно потерять работу. Пришлось идти и платить, и таких, как я, сотни».

Согласитесь, услышанное шокирует. Мы решили во всем разо­браться.

В распоряжении редакции оказался ряд любопытных докумен­тов. Знакомство с ними вызывает, мягко говоря, недоумение. Вот, например, утвержденный руководителем усть-каменогорского горОО (городской отдел образования) план по повышению качества образования. Бумага красноречиво свидетельствует: школы города обязали перейти на некую экспериментальную технологию. Еще как обязали! Тут тебе полный комплект орг-мероприятий: и совещания, и рабочие группы, и семинары, и курсы, и диагностика…

В октябре главный учитель Усть-Каменогорска Мадениет Ахметова выдала за своей подписью рекомендацию: «Обучить учителей основных предметов технологии…, ввести режим плановых внешних и внутренних семинаров по освоению технологии…, приобрести учебные пособия по технологии». В нояб­ре она же издала приказ под названием «О командировке на семинар по технологии…» В Астану направили 18 школьных директоров и завучей, плюс 19-м – методиста горОО. Как значится в приказе, командировочные расходы – за счет отправляющей школы. Одновременно главный педагог города направила в учебные заведения ряд уведомлений о необходимости направить на курсы по пресловутой технологии (цитата) «учителей согласно списку с сохранением заработной платы». Аналогичные письма Ахметовой об учительских курсах поступили также в декабре, январе, феврале…

По документам видно: из учителей каждый раз формировали потоки по 100 человек. Ежемесячно новые потоки прогоняли через курсы, чуть ли не по принципу всеобуча. Как рассказали «Казахстанской правде» в школе № 26, в конце марта здесь стартуют курсы для очередной партии преподавателей с охватом 200 человек.

– В ноябре мы направили на курсы 25 учителей, сейчас у нас пройдут обучение все оставшие­ся педагоги, 50 человек, – сообщила завуч школы Наталья Михайлина.

Несите ваши денежки

Казалось бы, учителям надо только радоваться – начальство беспокоится об их росте и развитии, борется, можно сказать, за почетное звание школ высокой культуры урока. Однако есть одно «но». Курсы платные! За три дня познаний каждый учитель обязан выложить из своего кармана по 15 тыс. тенге! Плюс заплатить за так называемый дидактический материал – учебники, конспекты, тетради… В одной бумаге за подписью Ахметовой разработчик экспериментальной технологии значится как научно-внедренческий центр, в другой обозначен как Республиканский образовательный центр.

Не поленившись, мы заглянули в Интернет. Действительно, есть такой центр. Прописан в Алматы по улице Кунаева, обозначен как... магазин. Перед названием стоит узнаваемая аббревиатура из трех букв – ТОО. Иначе говоря, частная контора! Откровенно рекламирует свой бизнес – издательская деятельность, разработка инновации в образовательной сфере, образовательные технологии. На сайте напоказ выставлены все те книги, которые всучивают учителям во время курсов, цена каждой от 1,5 тысячи тенге и выше. Занятно, правда? Впрочем, еще занятней, что во всех документах, на которых красуется подпись главы усть-каменогорского отдела образования, обозначение ТОО отсутствует. Скромненько так упущено. Вопрос на засыпку: можно ли это объяснить только женской забывчивостью?

– Мы не отправляли своих учителей на платные курсы, – рассказала директор частной усть-каменогорской школы «Бриг» Галина Буханцова. – Я знаю, что в других школах кто-то 100 процентов отправил, кто-то половину. Нас смутило, что не давали финансовых документов. Никаких! У нас в случае платных курсов за учителей деньги вносит школа, поэтому без документов я не могла эти курсы оплатить. А посылать педагогов за их счет рука не поднялась, не такие они богатые.

А теперь, как говорил один киногерой, сложим и умножим. Итак, трехдневные курсы в два потока, с каждого из 200 курсантов по 15 тыс. тенге «входных», плюс плата за так называемый дидактический комплект. Итого не меньше 4 млн тенге за шесть дней! Напомним: эти курсы в Усть-Каменогорске поставлены на конвейер. Не учительство – Клондайк!

Закон отдыхает?

Понятно, что бизнес, нацеленный на прибыль, будет искать любую возможность заработать. Еще никто не опроверг известную формулу Маркса, когда при 50% прибыли капитал готов сломать себе голову, а при 100% попирает все человеческие законы. Алматинское ТОО будет делать на учителях деньги до тех пор, пока в Усть-Каменогорске ему будут давать зеленый свет. С превеликим удовольствием будет делать деньги. В этой истории если кому и задавать вопросы, то тем, с чьей «отмашки» стала возможна эта коммерческая эпопея.

Мы обратились за комментарием в Восточно-Казахстанский филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Институт повышения квалификации педагогических работников. Его директор, кандидат педагогических наук Сауле Байхонова сразу отрезала: никакого отношения к пресловутой экспериментальной технологии они не имеют.

– У нас направления, которые касаются реализации гос­программы образования 2016–2019 годов, – отметила она. – Свой преподавательский состав мы готовим в Астане при министерстве, при Назарбаев Интеллектуальной школе. Все иное, в том числе курсы по частным методикам, не относится к госпрограммам.

По мнению экс-руководителя усть-каменогорского горОО Александра Кузнецова, история не просто некрасивая – вопиющая!

– В педагогике не может появиться разом методика, которая лучше других разрабатывает профессиональные качества учителя и делает ребенка вдруг великим математиком, – высказал убеждение опытный специа­лист. – Здесь другой принцип – желание заработать на спросе на хорошие знания. По закону, если какие-то пришлые «светила» начинают внедрять свою методику, это должно оплачиваться за счет родителей. Только родители вправе определить, нужна ли их ребенку такая дополнительная услуга. Не так, что директор сказал: «Все учителя пойдут на курсы!», а есть ли желание у мам и у пап заключить договор на дополнительные платные услуги. Был ли такой индивидуальный подход в данном случае? Надо разбираться также с командировками школьных директоров и завучей. Министерством определен порядок направления в служебные командировки – они могут быть только по линии тех мероприятий, которые проводятся исполнительной властью или министерством. Служебные поезд­ки по приглашениям частных организаций, даже образовательного направления, запрещены за счет бюджета.

В Усть-Каменогорске через чистку кошельков на пресловутых курсах прошли уже сот­ни педагогов. И это при том, что государство и так вкладывает в учителя колоссальные средства – каждые пять лет за счет бюджета их учат, повышают квалификацию. Как рассказала глава областного центра «Өрлеу», например, в апреле в областном центре начинается обучение в течение двух месяцев учителей физики, химии, биологии, информатики с тем, чтобы они могли преподавать на английском языке. По итогам обучения курсанты получают государственный сертификат и доплату 35 тыс. тенге ежемесячно за профессионализм.

Что получат педагоги от трехдневных коммерческих курсов за свои же деньги? Сертификат частной конторы в качестве украшения на стенку? Добавьте к этому потери бюджета от трехдневного отсутствия людей на рабочем месте при сохранении им зарплаты.

Пора разобраться

В Усть-Каменогорске это не первый прецедент партнерства горОО с коммерческими структурами. Два года назад СМИ рассказали о платных семинарах, за которые школы города заплатили из своих средств по 15 тыс. тенге за каждого учителя. Речь также шла о миллионных суммах. В тот раз Мадениет Ахметова объяснила столь теплые отношения с ТОО… законом о госзакупках. Мол, проведение платных семинаров и конференций за счет бюджетных средств предусмотрено законодательно, допускается выбор поставщика по своему усмотрению. Тогда же чиновница подчеркнула: и впредь планирует развивать педагогическое сотрудничество.

Как она умело сотрудничает, учителя уже сполна прочувст­вовали на своих карманах. Понятно же, что только самый наивный человек сможет поверить, что педагоги абсолютно добровольно из горячей любви к неизвестной методике поспешили выложить половину месячной зарплаты.

«Казахстанская правда» не сомневается, что скандальная история получит должное внимание со стороны как министра образования Ерлана Сагадиева, так и антикоррупционной службы. В любом случае мы надеем­ся, что в ведомстве не замедлят с разбором полетов и дадут принципиальную оценку действиям своего госслужащего. А мы в свою очередь будем пристально наблюдать за развитием событий и знакомить с ними наших читателей.