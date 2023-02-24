Почему акции Яндекса исключили из списка, пояснили в KASE

По словам главы Казахстанской фондовой биржи, есть определенные санкционные нюансы, по причине которых было принято решение о делистинге.

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Глава Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген ответила на вопрос, почему исключили акции Яндекса из списка KASE, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстанская фондовая биржа за последний год усилила соблюдение санкционного режима в отношении этой компании. Есть определенные санкционные нюансы, поэтому нам пришлось принять решение о делистинге. Эти нюансы касаются окончательных держателей акций и не зависят от локации компании", – пояснила спикер.

По ее словам, был приостановлен листинг некоторых российских акций.

"Это было связано, во-первых, с санкционным режимом. Во-вторых, с трудностью проведения расчетов и торговли между Казахстаном и Россией ценными бумагами. На данный момент по ряду этих бумаг мы приняли решение о делистинге. Точное количество не могу сказать", – заключила Алдамберген.