Почему астроночь лучше чем кино

Лучше, чем кино

Тысячи павлодарцев пришли на астроночь в обсерваторию Дворца школьников.

Противостояние Сатурна – это астрономическое явление профессионалы относят к рядовым, а вот большинству обывателей фраза, скорее, напомнит название голливудского фильма, нежели специальный термин.

Это явление происходит раз в году, когда планета находится на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Именно в этот период планета видна от заката до рассвета и лучше всего, потому что она ближе к Земле, чем в иные моменты. Впрочем, оборудование обсерватории павлодарского областного Дворца школьников имени Катаева позволяет заглянуть в космос и в другие ночи, главное, безоблачные.

От предложения понаблюдать за противостоянием Сатурна павлодарцы не отказались и пришли ночью 15 августа во Дворец школьников семьями. Думаю, и сами организаторы не ожидали, что их мероприятие получит такой отклик у горожан – очередь в обсерваторию выстроилась приличная. Приехали сюда и гости из других городов Казахстана и России.

«Мы стояли до последнего – до 2.30. Впечатления супер!» – говорит Елена Душутина. «Супер, три часа в очереди стои­ли увиденного!» – делится Кунсулу Машрапова. И таких восторженных комментариев еще немало – как оказалось, космос по-прежнему очень популярная тема.

Для гостей действовало несколько площадок, в том чис­ле смотровая зона, где был установлен телескоп-рефрактор. Функционировал купол обсерватории, где находится основной телескоп автоматизированной конфигурации. А в Планетарии участники могли ознакомиться с научно-популярными роликами.

Начало павлодарской астроночи началось с восхождения Сатурна, чуть позже взошел Юпитер. Яркое зрелище представляла собой Луна. Воспитанники астроклуба «Антарес» рассказывали гостям о самых ярких звездах северного неба, как ориентироваться по небес­ной сфере и что интересного скрывается в космосе.

– Основной инструмент, который мы получили в 2015 году, – полностью автоматизированный телескоп Шмидта-Кассегрена диаметром 406 миллимет­ров и фокусным расстоянием 3 200 миллиметров. Этот телескоп является роботизированным комплексом, который может работать абсолютно автономно без участия человека либо использоваться в визуальном режиме, как это было на прошедшей астроночи, – говорит заведующий обсерваторией Виталий Радченко. – Кроме основного инструмента в мероприятии был задействован мобильный 80-миллиметровый рефрактор апохроматический на азимутальной монтировке.

Это оборудование Дворец школьников получил в 2015 году, с того времени при нем действует под руководством Гульнар Баубековой клуб «Антарес», который сейчас посещают 45 детей. Ребята занимаются здесь изучением основ небесной механики, физических законов Вселенной, визуальным и фотографическим наблюдением. Помимо обсерватории у клуба в арсенале имеются четыре мобильных телескопа, с которыми воспитанники выезжают «в поле».

Для фотографических наблюдений используется специальная астрономическая камера, которая позволяет заглянуть вглубь космоса на миллионы световых лет, имеет высокую чувствительность и поэтому непригодна для дневной съемки. Сегодня многие любят фотографировать Луну и выкладывать снимки в сторис, но никакого сравнения с камерой Дворца школьников не выдержит даже флагманский смарт­фон или профессиональный фотоаппарат, так что молодежь приглашают в «Антарес» и за лучшими кадрами.

– Астронаблюдения и раньше проводились в нашей обсерватории, но в этот раз собралось очень много желающих прикоснуться к тайнам звездного неба, – отметила Гульнар Баубекова. – И мы с удовольствием приглашаем к нам ребят 12–16 лет на бесплатные занятия в астроклубе. Возможно, это их будущая профессия.