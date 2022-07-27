Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение , COVID
Почему больше не публикуют статистику по смертности от КВИ в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Почему в Казахстане перестали публиковать статистику по смертности от коронавируса, объяснила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Во-первых, у нас превалирует штамм омикрон, который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением болезни. Начиная с июня, у нас регистрируются единичные случаи смертности от COVID-19, поэтому давать ежедневно, допустим, статистику ноль-ноль-ноль, считаем нет необходимости. А если у вас возникает вопрос, какое количество больных умерло, то можно в частном порядке от нас эту информацию получить", – ответила спикер. 

Вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник также дополнил, что статистика по смертности от коронавируса ведется.

"Такая статистика есть. За прошедшие шесть месяцев от КВИ в стране умерло 785 человек. Основное количество умерло в январе-феврале, когда была большая нагрузка. В январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – 3, в мае – 3, в июне – 1, в июле – 2 человека", – заключил он. 

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