Почему подорожал хлеб в Казахстане, ответил глава Минсельхоза

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства РК прокомментировал повышение цен на хлеб в нашей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По хлебу ситуация следующая – на 4 октября на 11,9% хлеб подорожал. Все вы знаете, что Министерство сельского хозяйства и Продовольственная контрактная корпорация с января по сентябрь поставляли удешевлённое зерно по 90 тысяч тенге. С октября до конца года регионы с нового урожая сами берут цены", – сказал министр.

Карашукеев отметил, что хлеб может дорожать по ряду причин: комплектующие, электроэнергия, коммунальные услуги.

"Поэтому в целом рост цен есть, мы это видим. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены. В целом для большого всплеска цен нет оснований, потому что муки производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше, выше даже среднегодовых урожаев. В стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна в этом году, из них 900 тысяч тонн пшеницы. Учитывая запасы, которые есть, мы полностью будем держать цены на все социально значимые продукты, в том числе на социальную муку", – заверил глава ведомства.