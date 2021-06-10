Почему газеты нельзя сравнивать с колбасой

Когда-то Ляпляндия была страной, уважающей свежую печать. Конечно, ляпляндцы и сегодня почитывают. Но, к сожалению, периодика становится атрибутом избранных, поскольку в сельскую глубинку она приходит с таким опоз­данием, что будь это колбаса, пришлось бы выбрасывать на свалку. Да и то: сомнительное удовольствие читать «протухшие новости».

А ведь было дело – газеты продавались в киосках, их доставляли на дом. И не абы как, а день в день! Ведь и почта тогда была быстрее, и трава зеленее, и газеты злее. А почтальоны добрее, если... с велосипедами.

Но то времена былинные. Нынче в Ляпляндии периодика в рознице такой же редкий гость, как тульский пряник в Нью-Йоркском Макдональдсе. А подписка «хромает», поскольку ежедневная газета прежде всего – товар, и товар, как показывает практика, не из-за редакций просроченный. Это одна из причин, почему стали чахнуть бумажные издания.

Но это не страшно, подумали ляпляндцы. Кто сегодня вообще читает? Чтение – это прошлый век. То ли дело Слухопровод! Вот и вошли в моду ляпляндские колумбарии (прошу не путать с лупанариями). Суть слова прячется в латинском языке и подразумевает замечательную птицу – голубя. А чем известен голубь в европейских городах? Тем, что он не признает авторитетов и славно удобряет как брусчатку, так и головы каменных вождей.

В Брюсселе, например, чтобы сократить поголовье названных птиц на полном серьезе выделяли средства на их стерилизацию. Пока не заступились правозащитники природы.

– Как так? – возмущались они. – Болезненную хирур­гическую операцию проводят без анестезии. Недопустимо!

В общем, оставили пернатых в покое. Те расплодились и стали удобрять окружающую среду с удвоенной энергией. Администрация Брюсселя теперь называет голубей «небес­ными крысами» и придумывает новые коварные способы избавления от них.

А теперь представьте себе ситуацию, когда голубь вдруг обрел разум? Ну, как в «Собачьем сердце»... Страшная может случиться метаморфоза. Это уже не голубь получится, а какая-то акула в перьях. И удобрять такая будет не только памятники…

Ляпляндцы даже анекдот сочинили в тему: сидят два воробья возле загса и решают, кому на голову «сюрприз» отправить. Первый полетел, «осчастливил» жениха. И больше не может. Второй «осчастливил» невес­ту. И тоже пустой. Смотрел на них голубь, смотрел, да и не выдержал. Облетел всю свадьбу, каждому гостинец достался.

– Учитесь, говорит, салаги!

– Как ты так смог? – спрашивают воробьи.

– Я в прошлой жизни был блогером.

Вот и периодическая печать, чтобы вернуть утраченные позиции, стала засматриваться на голубей. Не с гастрономи­ческой целью, понятно, а с практической. Опыт может какой перенять. Один любитель колубариев и вовсе предложил:

– Если почтальоны не справляются с доставкой, может, пора создать «голубиную поч­ту»?

– Вот еще! – возражают Соз­нательные граждане. – Зачем? Все равно газеты никто не читает! Мы новости из Слухопровода получаем. Так быстрее.

– Быстрее, да. А как же качество? Периодика – это коллективный труд! Идет осмыс­ление событий, аналитика, да и риск ошибок меньше, – возражают им.

– А без ошибок скучно. Вот вам, например, что больше понравится, классическая картина или веселый кавардак на полотне новомодного художника с элементами порнографии? Авторитетные психологи утверждают: как бы вы не отнекивались, второй вариант вызовет больший интерес, – добивают оппонентов Сознательные.

Вот и получилось, что медийное пространство Ляп­ляндии устроено весьма свое­образно. Лишь некоторые настаивают на классической школе «рисования». В итоге реальность размывается до неузнаваемости, а окружаю­щая среда мутирует. Почтальо­ны, например, давно мутировали в черепах.

Про «почту» в Ляпляндии, кстати, тоже шутят: Почта Ляпляндии» осваивает новые технологии – теперь поч­тальоны начнут работать на дистанционке. Они будут читать выписанные подписчиками газеты и звонить им, чтобы в вольном пересказе поделиться новостями.