Спорт
Почему Головкина невозможно нокаутировать? Тренер дал ответ
Бывший тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Абель Санчес поделился мнением о перспективах бывшего подопечного и опасностях для него. Его слова приводит vRINGe.com, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.    

"Думаю, что из-за возраста Головкин сейчас на том этапе карьеры, когда впереди у него много опасностей. Не в том смысле, что его побьют. А в том, что он пропустит много ударов, как это было с Деревянченко. Думаю, в среднем весе потенциально несколько таких же тяжелых боев, как с украинцем. Это не значит, что его могут нокаутировать – это невозможно, поскольку Геннадий обладает гранитным подбородком. Но может вмешаться рефери, если он будет слишком много пропускать".

На вопрос о том, кто еще опасен для Головкина, Санчес ответил: "Джермалл Чарло и боксеры второго среднего веса, если он решит подняться выше. Например, Давид Бенавидес".

По мнению тренера, Деметриус Андраде (чемпион WBO в среднем весе) – не угроза Головкину, "так как никогда не решится подойти поближе и устроить с ним замес".

"Поймите, что у Головкина сил больше, чем у супертяжа", – пояснил Санчес, говоря об Артуре Бетербиеве (чемпион WBC/IBF в полутяжелом весе) как о сопернике Головкина. – Думаете, Бетербиев очень сильный? Хм, это был бы хороший бой. Это был бы великий бой между Головкиным и Бетербиевым. Даже сейчас. Они конкурентны и по мощи, и по габаритам, и даже физически".

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