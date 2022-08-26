Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты

Вопрос, который во времена Антона Павловича волновал исключительно малохольных романтиков, – почему люди не летают, как птицы? – ныне приоб­рел практический, меркантильный смысл. И живи Тарас Шевченко в наши дни, он, несомненно, слегка переделал бы свои знаменитые вирши. Звучали бы они приблизительно так: Дивлюсь на билет я⁄Та й думку гадаю:⁄Чому я не сокіл,⁄Чому не літаю,⁄Чому мені, Боже,⁄Ти крилець не дав? –⁄Я без самолетов⁄Бесплатно б літав!

Смиритесь, граждане пассажиры. Утешить вас нечем. Крайне легкомысленно пророчить снижение цен на авиабилеты при росте цен на топливо. К тому же есть неписаный закон отечественного рынка: что однажды поднялось в цене, уже не опус­тится никогда. Тем более речь идет, не халам-балам, об авиации. Все выше! И выше!! И выше!!! Парам-пампарам-пампарам!

Что делать? Не падать духом и мыслить позитивно, на мажоре. Есть варианты (схемы нарисованы ниже).

Вариант 1. Воздушные зайцы или два пассажира на один билет: а) человек – ручная кладь; б) сиамские близнецы; в) пассажир в качестве друга человека.

Говорите: фантастика, не прокатит? Согласен. Дело не столько в строгостях предполетного досмотра, сколько в невероятной законопослушности наших сограждан. Но есть более реалис­тические варианты!

Варианты 2, 3. Фольклорный, или удешевление стоимости перелета за счет полного отказа от комфорта и топлива: а) авиакомпания Metla; б) авиакомпания Gorrinich; в) авиакомпания Pegas.

Вы не верите в бескорыстие даже сказочных персонажей? Будем из последних сил мыслить позитивно. Выход всегда есть. Дедал же справился с проблемой. А жил он во времена, когда понятия не имели о генной инженерии и киборгах. Продолжим мозговой штурм, насколько хватит нам для этого средств.

Вариант 4. Научно-футурис­тический: каждому пассажиру – персональные крылья при рож­дении. Осуществится вековая мечта человечества. Нас ждет светлое будущее людей-птиц. А Икара волнует все что угодно, только не цены на авиабилеты. Полетим когда и куда захотим. На халяву! От винта!

Хотя уже сегодня большинство моих знакомых абсолютно не волнуют цены на авиабилеты. Нет, они не Икары. Просто летают исключительно во сне и совершенно бесплатно.