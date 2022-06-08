Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?

И никто не хотел отвечать…

Всего месяц остался до того дня, когда КСК будут упразднены и в свои права вступят объединения собственников имущества. Жители Карагандинского региона ждут этого с опаской. Ведь все помнят, что происходило в стране в «лихие 90-е», когда ЖРЭПы (они же ЖЭКи, они же ЖРЭУ, они же ЖКО) развалились, а кооперативы собственников квартир еще не появились.

Фекалиями из прорвавшейся канализации затапливало подвалы, и их некому было осушить. Текли крыши, потому что опять же некому было их подлатать. Даже при наличии денег. По причине изношенности труб размораживались отопительные системы многоэтажных домов. Теперь народ боится, и не без основания, повторения периода коммунальной разрухи.

В Карагандинской области, самой урбанизированной в респуб­лике, более 7 300 многоэтажных домов, а ОСИ в них создано всего 214. Жители еще 6 263 организовались в ПТ – простые товарищества. Получается, что более тысячи многоэтажек рискуют остаться бесхозными.

Надо сказать, угольный регион на фоне остальных выглядит благополучным. Карагандинская область – лидер по числу созданных ОСИ. Больше их только в Нур-Султане и Алматы. Но этот факт оптимизма не добавляет.

Почему же граждане не торопятся создавать объединения собст­венников? На то есть несколько причин. Начнем с того, что даже зарегистрировать объединение собственников имущества – дело очень хлопотное. Ведь для этого нужно провести собрание жильцов, выбрать из их числа председателя и членов ревизионной комиссии, подготовить документы для регистрации ОСИ и сдать их в ЦОН, заплатив госпошлину.

Этот процесс может растянуться на месяцы. Самое сложное – собрать подписи жильцов, которых не было на собрании, а таких, как показывает практика, большинство. Их придется «вылавливать» в выходные и праздники, объясняя, что все мы в ответе за дом, в котором живем.

Больной вопрос: кто станет председателем ОСИ? По идее им должен быть инициативный жилец дома, который добровольно взвалит на себя обязанности управдома. На практике же таких днем с огнем не сыщешь. Человек трудоспособного возраста откажется, ссылаясь на свою занятость на основной работе. Тогда, может, пенсионер? Но и пожилой человек может отказаться стать управдомом, сославшись, к примеру, на нехватку знаний в сфере ЖКХ. Как быть?

Остается надеяться на какого-нибудь инициативного жильца. Карагандинка Елена Шацкая – одна из таких. Она согласилась возглавить ОСИ, когда ее соседи отказались. Причем на благо своей девятиэтажки, расположенной по улице Ержанова, 41⁄2, она согласилась работать бесплатно!

– Почему мы в нашем доме соз­дали ОСИ? Потому что у нас было КСК, и оно работало плохо, – говорит председатель объединения собственников имущества «Добрый дом» Елена Шацкая. – Деньги люди сдавали, но куда они шли – непонятно. По вине КСК чуть не остались без подвала и без крыши. А после того как в прошлом сентябре организовали ОСИ, смогли «выбить» свои деньги и сделать ремонт.

Карагандинка считает инициативу замены КСК на ОСИ своевременной и нужной. Став председателем объединения собственников имущества, Елена ближе познакомилась с соседями и узнала все коммунальные «изъяны» своего дома.

– В сентябре, когда мы только создали ОСИ, я ощущала себя слепым котенком, – рассказывает Елена Шацкая. – Я ничего не знала о проблемах своего дома и не понимала, как их решать. Плохо, что председателей не обучают основам ЖКХ. Поэтому нужную информацию я получила на прак­тике. За неполный год многое сделали. Частично отремонтировали кровлю. Сейчас в доме устанавливают лифт, которого у нас не было четверть века! КСК не хотело браться за его восстановление, а мы решились. Заключили договор с сервисной компанией. Она дает нам дворника, сантехника и элект­рика, а мы оплачиваем их работу. У нас тариф невысокий – 40 тенге с квадратного метра.

Елена Шацкая сожалеет, что председателя ОСИ выбирают всего на год. Этот срок нужно продлить, считает карагандинка. Потому что 12 месяцев недостаточно для того, чтобы воплотить в жизнь все намеченные планы.

К сожалению, таких людей, как Елена, мало. Большинство жильцов многоэтажек безынициативны. Председатели КСК знают об этом лучше остальных. Ведь они видят пассивность жильцов, когда созывают их на субботник, собирают деньги на ремонт крыши или организуют опрессовку внутридомовых труб перед отопительным сезоном.

– Наша проблема в менталитете жильцов. Они ничего не хотят делать сами, – высказывает свое мнение председатель КСК Игорь Романенко. – Народ вообще не подготовлен к введению ОСИ. Знаете, я сам – бывший шахтер. Много лет назад пришлось возглавить кооператив собственников квартир, потому что ЖРЭПы упразднили, а дома нужно было содержать и эксплуатировать. Скоро может возникнуть новый период коммунальной неразберихи. Получается, мы должны найти какого-нибудь дядю Васю и заставить его быть председателем ОСИ, иначе наш дом может лишиться, скажем, горячей воды или отопления. А такой дядя есть не у всех.

Председатели КСК считают, что с упразднением нормально работающих кооперативов собственников квартир жилищно-коммунальный сектор ждет упадок.

Ведь построенные 50–60 лет назад дома стареют, их коммунальные сети ветшают. Кто будет устранять аварию, к примеру, в пятиэтажке, где создано ПТ? Придется нанимать сантехника или электрика. За свою работу они потребуют деньги, которые нужно будет собирать с жильцов. А пока доверенное лицо простого товарищества будет бегать по квартирам с протянутой рукой, жильцам придется сидеть без света, воды или тепла.

– Мы не против закона. Если люди хотят создавать ОСИ – ради бога! Но оставьте налаженную систему КСК в качестве альтернативы, – предлагает юрист КСК «Любава» Александр Булгаков. – Пусть люди выбирают, что им нужно: КСК, ОСИ или простое товарищество. У нас должно быть право выбора. А сейчас получается так, что власть требует от народа: ликвидируйте КСК и входите в ОСИ!

Надо отметить, что предложение включить в жилищное законодательство норму о КСК как альтернативе ОСИ не единст­венное, озвученное карагандинцами. Второе касается накопительного счета, который обязаны открыть в банке все ОСИ и ПТ, чтобы копить на капремонт своих домов.

Карагандинцы предлагают дать людям право выбора: открывать его на долгий срок для ежемесячных взносов или на короткий – для целевых сборов, к примеру, на ремонт крыши или установку автономного теплового пункта. Их аргумент прост – постоянно растущая инфляция. Она да еще комиссия банка за обслуживание счета делают длительные накоп­ления невыгодными. Каждый год они будут обесцениваться как минимум на 8–10%.

Есть и третье предложение к законодателям – освободить ОСИ от оплаты налогов. Ведь объединение собственников имущества – это некоммерческая организация. Никакого дохода она не получает. А если председатель ОСИ заключит договор с управляющей компанией, а та – с сервисной, то налоговая нагрузка возрастет. И она в виде возросшего тарифа ляжет на плечи жильцов.

– Сейчас в Караганде в среднем одна квартира платит за услуги КСК 1 500 тенге. У нас тариф один из самых низких в Казахстане – 20–30 тенге за «квадрат», – отмечает председатель КСК Игорь Романенко. – Я считаю, тариф надо повышать, но в пределах разумного. Ведь у нас народ небогатый.

Все эти предложения инициа­тивные карагандинцы озвучивали на встречах с депутатами Парламента, которые посещали угольный регион. Те в свою очередь обещали обсудить их на своих заседаниях. Верим. Но будет ли эффект?