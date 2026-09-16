Почему корейский опыт особенно интересен Казахстану – взгляд политолога

Фото: пресс-служба Президента РК

По её словам, первый саммит «Центральная Азия – Республика Корея», который сегодня проходит в Сеуле, важен не только самим фактом встречи лидеров шести государств. Он показывает, насколько изменилось место Центральной Азии во внешней политике ведущих государств и насколько востребованным за последние годы стал формат «Центральная Азия +».

Республика Корея была одним из пионеров такого подхода к региону. Еще в 2007 году был создан Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» - задолго до нынешней волны интереса к форматам CA+. Впоследствии он получил постоянный секретариат и был повышен до уровня министров иностранных дел. Сегодня этот почти двадцатилетний диалог впервые вышел на уровень глав государств.

Сейчас форматы «Центральная Азия +» стали фактически самостоятельным направлением международной дипломатии. На уровне лидеров регион взаимодействует с Россией, Китаем, США, Европейским союзом, Японией и другими партнерами. Первый саммит «Центральная Азия - Россия» состоялся в 2022 году, Китай и США провели первые встречи лидеров в соответствующих форматах в 2023-м, ЕС - в 2025 году.

На этом фоне у корейского направления есть своя специфика. Республика Корея сама является интересным примером государства, которое в международных отношениях длительное время относило себя к категории middle powers - средних держав, - но при этом сумело занять глобальные лидерские позиции в технологиях, промышленности, цифровизации, образовании и инновациях. Концепция middle power diplomacy в свое время прямо использовалась во внешнеполитической доктрине Сеула.

Именно поэтому корейский опыт особенно интересен Казахстану. Он показывает, что вес современного государства определяется не только размером экономики, территории или ресурсов. Он может формироваться через технологии, человеческий капитал, развитую промышленность, образование, способность создавать собственные компетенции и встраиваться в глобальные цепочки высокой добавленной стоимости.

Не случайно Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в Сеуле, отдельно отметил, что современный успех Республики Корея во многом основан на ставке на образование, инновации и человеческий капитал. Сам нынешний саммит Президент назвал выходом многолетнего диалога Центральной Азии и Кореи на высший политический уровень.

Но, пожалуй, наиболее содержательная часть саммита связана уже не с политической символикой, а с новой экономической моделью сотрудничества.

В 2025 году взаимная торговля Центральной Азии и Кореи впервые превысила 10 млрд долларов, причем около половины регионального товарооборота пришлось на Казахстан. Накопленный объем корейских инвестиций в Казахстан превысил 12 млрд долларов, в стране работают более тысячи предприятий с корейским капиталом. В рамках нынешнего государственного визита Касым-Жомарта Токаева были подписаны коммерческие соглашения примерно на 19 млрд долларов.

Однако для Казахстана принципиален не только объем инвестиций. Гораздо важнее вопрос о том, какую экономическую структуру они формируют. Именно в этом контексте прозвучало предложение запустить Партнерство промышленного и технологического развития «Центральная Азия - Корея». Его предполагаемая логика - локализация производства, трансфер технологий, региональная производственная кооперация и последующий экспорт готовой продукции на рынки третьих стран. В качестве примера Президент привел KIA Qazaqstan мощностью 70 тысяч автомобилей в год, вокруг которого должен формироваться кластер поставщиков и смежных производств.

По сути, речь идет о переходе от модели «инвестор – рынок» к более сложной модели, в которой корейские технологии соединяются с производственным, ресурсным и транзитным потенциалом Центральной Азии.

Та же логика просматривается и в других направлениях саммита.

В транспортной сфере Казахстан предлагает формировать сквозную цепочку Корея - Центральная Азия - Европа, объединяя корейские мультимодальные перевозки через Ляньюньган с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и казахстанскими портами на Каспии. В условиях перестройки глобальных цепочек поставок это расширяет значение Центральной Азии уже не просто как территории транзита, а как важного узла евразийской логистики.

В энергетике повестка также становится заметно шире традиционных поставок сырья. Казахстан предлагает сотрудничество в нефтегазохимии, газопереработке, атомной энергетике, чистом водороде, модернизации энергетической инфраструктуры и технологиях снижения выбросов. По итогам двусторонних переговоров Казахстан и Республика Корея уже подписали документы в том числе по мирному использованию атомной энергии, энергетике, науке и технологиям.

Отдельный блок - искусственный интеллект и образование. Здесь сотрудничество постепенно формируется как целая экосистема: Woosong University в Туркестане, Институт искусственного интеллекта совместно с SeoulTech в Кызылорде, AI SilkNet, планы по открытию филиала KAIST в Alatau City. Сегодня Президент также предложил запустить региональную программу AI Talent для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта для стран Центральной Азии.

Еще одно стратегическое направление - критические материалы. Все десять минералов, которые Корея относит к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе Казахстана. Но и здесь предложенная модель сотрудничества значительно шире обычной добычи и экспорта сырья. Речь идет о создании полного цикла - от исследований и добычи до глубокой переработки и выпуска полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехники. На саммите критические минералы и формирование устойчивых цепочек поставок стали одной из центральных тем регионального сотрудничества.

Для Центральной Азии принципиальна и водная повестка. Казахстан предложил отдельную программу сотрудничества с Кореей в области водосбережения, цифрового учета воды и современной ирригационной инфраструктуры. Это направление непосредственно связано с масштабной модернизацией водного хозяйства страны: до 2030 года предусмотрено строительство 42 новых водохранилищ и модернизация 14,5 тыс. км каналов.

В итоге первый саммит «Центральная Азия - Республика Корея» интересен именно сочетанием нескольких уровней сотрудничества.

С одной стороны, Центральная Азия получает доступ к технологиям, промышленным компетенциям, образованию, инвестициям и опыту модернизации. С другой - Корея получает партнера в регионе, который располагает критическими ресурсами, энергетическим потенциалом, растущим рынком и ключевыми транспортными маршрутами между Азией и Европой.

И здесь корейский пример действительно имеет особое значение. Республика Корея показывает, как государство, не относящееся к числу традиционных великих держав, способно за несколько десятилетий превратиться в технологическую и промышленную силу глобального масштаба.

Поэтому, пожалуй, главный вопрос после нынешнего саммита - не сколько новых документов будет подписано, а насколько успешно удастся перейти от торговли и отдельных инвестиционных проектов к устойчивым производственным связям: совместным исследованиям, локализации, подготовке кадров, глубокой переработке и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью.

Именно такой переход способен придать формату «Центральная Азия – Корея» новое содержание - не только дипломатическое, но и технологическое, заключила политобозреватель.