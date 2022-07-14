Почему «лысеет» Караганда?

Застройщики, незаконно вырубающие деревья в зеленых уголках шахтерской столицы, остаются безнаказанными.

Караганда, которая еще 30 лет назад считалась одним из самых зеленых городов Казахстана, стремительно теряет свой статус. Деревья исчезают под натиском бензопил строителей, возводящих жилые комплексы, офисные здания и торговые центры. Чаще всего на защиту тенистых кленов, тополей и карагачей становятся неравнодушные горожане и экологи. А полицейские и чиновники в большинстве случаев даже не знают о незаконной вырубке.

Именно карагандинцы забили тревогу, когда полтора года назад начали рубить деревья в скверике, что находится неподалеку от авторынка «Орбита». Местные жители ухаживали за этим зеленым уголком. Убрали там мусор, поставили лавочки и даже разбили цветники, чтобы детям и взрослым было приятно отдыхать в тени деревьев. Но потом выяснилось: участок продан под строительство торгового центра. Хозяин огородил землю и принялся за расчистку территории под будущий котлован.

– В сквере росло более ста деревьев. Я это знаю, потому что лично считал, – рассказывает экологический активист Павел Подвигин. – Застройщик вырубил 56 деревьев, хотя у него не было разрешения от районного акимата. На место приезжали аким Караганды, представители местной полицейской службы и природоохранная полиция. Они зафиксировали факт уничтожения зеленых насаждений. Определили материальный ущерб, составивший 1,7 миллиона тенге. Было даже заведено уголовное дело, которое потом закрыли.

Недавно экоактивист обнаружил новое место незаконной вырубки – в микрорайоне «Гульдер-1», что на юго-востоке Караганды. Там застройщик, который возводит элитные высотки, спилил около 50 деревьев, на очереди – еще 150. Это лишь малая часть «приговоренных» зеленых насаждений. В год, по словам Павла Подвигина, он обнаруживает около тысячи пеньков, оставшихся от срубленных вязов, кленов, березок и сосен.

– Ситуация с незаконной вырубкой деревьев в Караганде, на мой взгляд, приобретает характер стихийного бедствия, – высказывает мнение директор по развитию ОО «Экологический музей» Дмитрий Калмыков. – Она становится неуправляемой. Все больше людей обращают внимание на то, что город теряет свой зеленый наряд. Караганда уже выглядит хуже большинства других городов Казахстана.

Сейчас в шахтерской столице строится около 60 многоэтажных жилых комплексов, а бизнес-объектов – и того больше. При этом властями, по данным акимата, выдано лишь девять разрешений на вырубку деревьев. Следовательно, большинство компаний-застройщиков уничтожают городскую зелень незаконно. Они не собираются тратить деньги на компенсационную посадку деревьев, которая в Карагандинской области должна производиться в отношении 5:1. То есть взамен одного спиленного карагача или клена придется посадить пять.

Почему же застройщики безнаказанно уничтожают зеленые насаждения? Ответ на этот вопрос попытались найти местные экологи. По их мнению, одна из причин кроется в несовершенстве законодательства.

– Во-первых, необходимость оформления разрешения на вырубку деревьев не закреплена в Экологическом кодексе, – говорит директор ОО «Экомузей» Айгуль Маликова. – В нем вообще нет таких понятий, как «вырубка» и «деревья». Получается, главный документ в сфере экологии не регулирует важнейший процесс. Во-вторых, норма не закреплена в Законе «Об архитектурной, градострои­тельной и строительной деятельности». Получается, что застройщик, открывая кодекс и закон, не видит требования о получении разрешения на вырубку. Все это очень печально.

Карагандинские экологи считают, что в Экологический кодекс и законодательство об архитектурной деятельности нужно внести пункты, регламентирующие вырубку деревьев. В доработке, по их мнению, нуждаются и Правила содержания и защиты зеленых насаждений Карагандинской области. В них указано, что компенсационная посадка разрешена «на землях общего пользования». Получается, застройщик может вырубить деревья в одном районе, а посадить их в совершенно другом. И это не будет считаться нарушением.

Другая причина кроется в дендрологическом плане, где должны быть учтены все деревья, растущие в городе. В Караганде по документам чиновников он есть, а фактически его нет. Как такое может быть?

Дело в том, что в 2018 году дендрологический план Караганды по заказу акимата составлял Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации. На него из бюджета было выделено 65 млн тенге. Специалисты свою работу выполнили и передали заказчику карту зеленых насаждений в электронном виде. Но сейчас она не работает. Потому что за программное обеспечение, на базе которого и был создан дендроплан, необходимо платить каждый год. А власти не закладывали на это деньги в бюджет.

– Получается, у семи нянек дитя без глазу. Дендроплан составлен, 65 миллионов тенге потрачено, а документа в доступе нет – ни у чиновников, ни у общественности, – констатирует эколог Дмитрий Калмыков. – А ведь без него невозможно законно оформить разрешение на вырубку. К слову, из-за отсутствия дендроплана развалилось уголовное дело по незаконной вырубке возле авторынка «Орбита». По сути, акимат отказался от спиленных там деревьев. Мол, у него на балансе их не было, так как нет документа, подтверждающего обратное... В результате полиция не нашла потерпевшую сторону, которой причинен реальный ущерб в 1,7 миллиона тенге!

Третья проблема – отсутствие контроля над тем, что творится на строительных площадках. Заниматься этим должны сотрудники местной полицейской службы. Но они, как показывает практика, за грудой спиленных деревьев не слышат рева работающих бензопил. А еще полицейские ссылаются на мораторий на проверки малого бизнеса. Мол, из-за него они не вправе даже заходить на стройплощадку, которая является частной территорией.

Что же получается? Кто должен защищать городскую зелень? Надежда только на сознательных граждан и экологических активистов. Без них Караганда рискует превра­титься в пустыню с жилыми высотками и торговыми домами.