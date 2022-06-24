Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?

Языковые коллизии

Одного желания, даже очень огромного, мало, чтобы заговорить на государственном языке, считают педагоги.

Метод «два в одном»

Почему многие хотят, но никак не могут выучить государственный язык? Жамал Коксеген, учитель казахского языка Алматинской гимназии № 38, считает, что одна из проблем заключается в спущенной сверху методике преподавания.

Представитель поколения «родом из СССР», она очень хорошо помнит времена, когда признаком образованности человека и его высокой культуры считалось хорошее знание русского языка.

– Сейчас другая тенденция – говорить на английском, – замечает она. – Знать его престижно, ведь в будущем это почти гарантия получения высокооплачиваемой работы. А казахский, несмотря на то, что среди всех тюркских языков он признан самым богатым по лексическому запасу, а главное – в нем мало заимствований (он изначально на 75 процентов состоит из оригинальных казахских слов), все еще никак не может занять достойное место.

К слову, о турецком... Несмотря на то, что статус государственного он получил еще в XIII веке, этот язык изобиловал заимствованиями. До знаменитой языковой реформы первого президента Турции Кемаля Ататюрка, когда страна перешла с арабского алфавита на латиницу, он более чем на 80 процентов состоял из арабских, персидских и французских слов.

В начале 30-х годов прошлого века Кемаль Ататюрк возглавил движение за ликвидацию этих заимствований. Представители созданного им турецкого языкового общества выезжали в самые отдаленные провинции, чтобы собрать чисто турецкие наименования предметов и понятий.

Эта работа продолжалась и пос­ле смерти Ататюрка (1938 год), и к началу 80-х годов ХХ в. в турецкий язык на 90 процентов состоял уже из собственно турецких слов. Данная реформа изменила культуру и систему образования.

В плане постепенной смены алфавита мы, видимо, тоже пойдем по их пути. Но есть еще одна большая проблема – методика преподавания государственного языка. Ее сегодня не критикует только ленивый, и люди, в общем-то, правы: за 30 лет независимости устраивающих всех принципов обучения в школах так и не появилось.

Человек, бывает, с огромным желанием берется изучать язык, но через некоторое время его энтузиазм угасает из-за отсутствия стройной системы по овладению им. Это видно даже по учебникам. Темы там, может быть, и жизненные (творческое наследие Абая, к примеру, должен знать каждый казахстанец), но есть одно «но» – в школах с внедрением «обновленки» объединили казахский язык и литературу в один предмет. И теперь вместо того, чтобы поэтапно изучать язык и вникать в него через взаи­мосвязь лексики и грамматики, у нас идет работа на определение типа речи, стиля изложения посредством вырывания ключевых слов из контекста.

Дети задания с легкостью выполняют, получают хорошие оценки и… все. То есть они научились работать с любым незнакомым текстом, а вот общаться на государственном языке в обыденной жизни не могут. Ребятишки способны рассказать, что Абай Кунабаев – великий казахский поэт, философ и просветитель, а вот с ходу начать разговаривать о чем-то с одноклассником (пригласить его, например, вместе с ходить в школьную столовую) не могут.

– Мы, учителя, конечно, пытаемся проигрывать жизненные речевые ситуации, но времени у нас мало – план урока должен быть полностью построен на материале учебника, – говорит Жамал Коксеген.

Кстати, то же самое происходит и с русским языком: такое понятие, как «грамматика», тоже исчезло, в учебниках нет ни правил, ни упражнений на закрепление материала. Их приходится брать из Интернета или из учебников, по которым учились раньше. Мы пытались обращаться с петиция­ми о разделении двух разных предметов, языка и литературы, но к нам мало кто прислушивается.

Те, кто внедрял обновленное содержание образования, наверняка получили образование за границей, поэтому и ввели в казахстанских школах НИШевские и оксфордские программы, где акцент больше сделан на английский. А что касается государственного языка, то он отодвинут на задний план.

– Казахский сейчас не входит в ЕНТ, – продолжает педагог. – В выпускных классах, 9-м и 11-м, при итоговой аттестации раньше, до пандемии, предмет сдавали устно, для этого дети заучивали 25 билетов. Теперь такая необходимость отпала – казахский сдают письменно. Буквально на днях прошел экзамен в 9-х классах. Там было всего три задания – найти синонимы в тексте, сделать перефраз предложений и ответить на вопросы по тексту. Дети выполнили их играючи, кинули экзаменационные листы на стол учителю и ушли. А у меня вопрос: это что – экзамен на знание государственного языка?

Мотивация решает все

В следующем году Чехия будет отмечать 105-летие отделения от Австро-Венгерский империи и появление после окончания Первой мировой войны на карте мира нового государства. Эта дата стала началом возрождения собственно чешского языка. До этого вся местная элита говорила по-немецки. Родного языка никто практически не знал.

– То есть была почти такая же ситуация, что и в Казахстане, – говорит эксперт по странам СНГ Мирхат Тохтарханулы. – Я раз в год обязательно перечитываю «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. На чешском, естественно. Там можно найти очень много интересного: «...поручик Лукаш загадочно говорил солдатам-чехам: «Я тоже из чехов». Говорил это полушепотом, как будто мы все были членами подпольной организации».

Словом, чешский язык был в большом забвении. В рассказе Артура Конан Дойля «Скандал в Богемии» есть клиент из Праги с сильным немецким акцентом. Столица Чехии в начале века на 30 процентов состояла из немцев и австрийцев, на 30 процентов – из немецкоязычных евреев, остальные – это чешская элита, говорившая на немецком языке.

После обретения независимос­ти их ученые-лингвисты ездили по деревням, какие-то слова брали из других славянских языков, то есть они фактически восстановили мертвый язык. Отголоском тех лет, кстати, стало то, что многие в чешской элите имеют немецкие фамилии. Предыдущий президент Чехии Вацлав Клаус, певец Карел Готт, политик Ярослав Гросс… Но тем не менее это говорящая на чешском языке страна.

– Или возьмем Израиль, где сделали то же самое, – продолжает Мирхат Тохтарханулы. – Вернее будет сказать, что европейские евреи говорили на идиш, а это –вариант немецкого. У этих народов была великая цель: у первых – возродить независимость, а у вторых – создать государство, а язык – это как собственная валюта: без него государство невозможно.

Или еще один пример. Огромный-огромный Китай, китаизация там идет семимильными шагами, но ни один казах, живущий там, не забыл родной язык. Они его сохранили в такой изумительной чистоте, что общаясь с ними, диву даешься.

– Я считаю, что для эффективного изучения любого языка нужны мотивация и трудолюбие, – говорит эксперт. – Что касается мотивации, она бывает разной. Кто-то хочет знать язык по долгу службы. Например, тюрколог – чтобы узнать разницу между казахским и хакасским языком, а кто-то – чтобы сделать карьеру. Но если бы в Казахстане давали 100-процентную надбавку за знание государственного языка, а не 10–15 процентов, и не только неказахам, но и казахам, то все бы его быстренько выучили.

Без мотивации ничего не будет. Я очень часто общаюсь с немцами, которые переехали из Казахстана в Германию. Тот язык, на котором они говорили, относится ко временам Екатерины II. Это диалект больше похож на голландский. Чтобы выжить, казахстанские немцы быстро выучили современный язык – высокий немецкий хохдойч. То есть мотивация решает все. Если ее нет, то язык человек никогда не выучит, что бы с ним ни делали.

Подтвердить диплом

Работающий в Германии казах-станский врач Женис Аязбаев тоже считает, что главное при изу­чении языка – мотивация. Сейчас в ряде стран облегчили процедуру подтверждения дипломов для востребованных специалистов с иностранным дипломом. Теперь главное требование – знание языка. Женис Аязбаев смог подтвердить свой диплом благодаря немецкому через полтора года.

– В Германию я уехал в мае ­2016-го, – рассказывает он. – Года за три до этого потихоньку начал учить немецкий язык, потом ­появились другие проблемы, и я забросил его. Но года через два, когда уже успел все позабыть, попросил друга, живущего в ФРГ, выслать приглашение на языковые курсы. Мне казалось, что там, среди носителей языка, я быстро выучу его.

Снял маленькую комнату в общежитии за 300 евро в месяц, языковые курсы обходились примерно в такую же сумму, плюс питание. То есть это требовало приличных, по нашим меркам, денег. Поэтому курсы я посещал не каждый месяц, чтобы сэкономить деньги. Вот так, в режиме максимальных ограничений, и учил немецкий – каждый день по многу часов. На курсах познакомился с большим количеством людей, приехавших из разных стран (государств Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, постсоветского пространства) с такой же целью, как и у меня, – достичь чего-то в профессии.

Мы старались как можно больше общаться между собой на немецком, чтобы пополнить свой словарный запас. Увы! Это не очень помогало, освоение языка шло с трудом. Где-то через месяцев 6–7 я впал в отчаянье: ничего не могу, деньги потрачены зря. Все! Возвращаюсь домой! И тут мне предложили приехать в Торнау, городок в Баварии, где врачи из разных стран проходили языковую стажировку. «Вы сможете приехать уже следующим утром», – сказал мне звонивший от рекрутера человек.

В лагере для врачей со всего мира, кроме крыши над головой, имелись курсы для подготовки к языковому экзамену. Объе­диненные общей мотивацией подтвердить диплом и остаться работать здесь, мы на чужом для нас языке обсуждали медицинские темы, тренировались друг на друге опрашивать пациентов. За 3–4 недели, пока я там жил, мой немецкий продвинулся далеко вперед. После окончания курсов агентство нашло мне место для прохождения практики с последующим трудоустройством.

Нужны бесплатные кружки

– Для меня тема государственного языка очень острая – он мне нужен по работе, – говорит артист казахстанской эстрады, музыкант-домбрист Олег Никитин. – Я относительно неплохо владею им, по крайней мере профессиональные термины на казахском знакомы мне с детства, но хотелось бы лучше, чтобы, как говорится, судай ағып тұруға.

Мне бы не хотелось негативно отзываться о системе образования, о методиках и прочем, но, к сожалению, у нас действительно при всем желании очень нелегко взяться учить язык. Так как я играю на национальном инструменте, то окружение у меня, естественно, в основном казахское, но есть и русские друзья, и все они хотели бы изучать государственный язык.

Однако есть некоторые нюансы. Когда я решил походить на языковые курсы, чтобы усовершенствовать свой язык, то выяснилось, что они стоят в 2–2,5 раза дороже, чем курсы английского. При этом программы по изучению государственного языка рассчитаны на 10–11 лет, а люди хотят научиться разговорному казахскому за год-два. Индивидуальные репетиторы запрашивают от 5 до 7 тысяч за один урок, но многие ли могут позволить себе обучаться за

50–60 тысяч в месяц?

Я не думаю, что кто-то намеренно строит препятствия и вставляет палки в колеса. Просто не продуманы механизмы. Вот если бы повсеместно появились бесплатные кружки для всех желающих, куда можно было бы просто прийти, показать удостоверение и начать заниматься, было бы прекрасно.

– Сам я хочу продвинуться в изу­чении государственного языка дальше бытового ради продвижения своего творчества, – говорит музыкант. – Несколько лет назад я написал свою первую авторскую песню на казахском, посвященную матерям. На нынешний Наурыз презентовал ее по трем каналам, она нашла положительный отклик у народа Казахстана. У меня вообще четко сформированная позиция.

Возможно, многие со мной не согласятся, но я считаю, что в Казахстане есть одна нация – казахстанцы, а собрать нас вместе и сплотить может только язык.