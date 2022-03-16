Почему национальную инновационную систему Казахстана можно признать таковой только с большими допущениями, рассказал профессор

Какие меры нужны для эффективной интеграции науки, преподавания и производства, привлечения научных кадров в науку?

Как казахстанские ученые могут участвовать в создании инновационной экономики, внедрении новых технологий?

На эти и другие вопросы рассуждают гости рубрики «Эксперт-совет».

Фархад Днишев, доктор экономических наук, профессор Института экономики КН МОН РК:

– Формально можно говорить о том, что в стране создана национальная инновационная система. Однако признать ее системой, тем более работающей, можно только с большими допущениями. Главный «выходной» показатель НИС – доля инновационно-активных предприя­тий, хотя и несколько возрос за последние годы (11,5% в 2020 г.), но далек от стандартов инновационной экономики. Особенно если учесть, что за ним стоят инновации преимущественно в традиционных отраслях, невысокой степени новизны, зачастую мелкие и частичные усовершенствования.

В Казахстане сложился промежуточный тип инновационной системы, отличающийся фрагментарностью, точечным характером, диспропорциями и несбалансированностью отдельных элементов, неразвитостью связей между ее составляющими, несовершенством институциональной основы, низким ресурсным обеспечением, разрывом между входными и выходными показателями, неориентированностью на новые типы инноваций.

У нас не достает системного видения инновационного развития, которое принимает во внимание взаимодействие между различными компонентами НИС, не получают необходимого внимания механизмы взаимозависимости различных компонентов НИС, слабо учитывается региональный срез инноваций. Целостных представлений о том, как должна выглядеть инновационная система Казахстана, у органов государственного управления пока нет.

Между тем нашими сильными сторонами являются традиции фундаментальной науки, наличие научных школ, отдельных элементов инновационной инфраструктуры, наличие программ поддержки инноваций.

В этой ситуации необходимо активно использовать имеющиеся возможности для развития инновационной системы, в частности, продолжение курса на индустриальную модернизацию, расширение базы для адаптации зарубежных технологий, развитие R&D-аутсорсинга, рост финансирования НИОКР, создание механизма льготного налогообложения инноваций, развитие звеньев коммерциализации технологий, стимулирование национальных компаний к развитию НИОКР, привлечение ТНК в перерабатывающий сектор, создание в приоритетных секторах экономики совместных предприя­тий с «якорными инвесторами».

Задействование возможностей позволит смягчить имеющиеся рис­ки для эффективного функ­ционирования инновационной системы, связанные со слабостью звеньев технологической направленности, технологическим отставанием экономики, ограниченной емкостью внутреннего рынка, отрывом от глобального научного пространства и цифровым неравенством.

Развитие инновационных систем в мире происходит в направлении усиления горизонтальных взаимодействий между наукой, бизнесом и государством. При этом наблюдается переплетение их функций, наука взаимодействует с государством и частным сектором, они оказывают взаимное влияние друг на друга и формируют равноправное партнерство в виде так называемой «тройной спирали».

В Казахстане ключевые условия и допущения модели «тройной спирали» отсутствуют. Наука и бизнес действуют автономно, наука отличается слабой ин­новационной ориентацией, низка инновацион­ная активность бизнеса, как крупного, так и особенно малого, отношения между ними носят спорадический характер.

Государство периодически предпринимает попытки наладить взаимодействие между наукой и бизнесом, однако эти усилия, на мой взгляд, не имеют систематической основы. Сложившийся формат отношений между наукой, бизнесом и государством пока не позволяет рассчитывать на создание основ инновационной системы на принципах «тройной спирали» в национальном масштабе.

В связи с этим следует развивать в Казахстане локальные инновацион­ные системы в формате «тройной спирали». Наилучшие предпосылки формирования локальных «тройных спиралей» имеются на базе исследовательских университетов и технопарков.

Условиями их развития является стимулирование горизонтальных связей между наукой и бизнесом, развитие института технологических посредников и малого инновационного предпринимательства, привлечение в страну транснациональных корпораций.

Формирование законченной целостной инновационной системы Казахстана национального уровня – задача долговременная. Поэтому целесообразно изменить подход к ее формированию, уделив больше внимания появлению ряда сегментов в ее составе.

Вырисовываются следующие контуры сегментированной инновационной системы Казахстана. Прежде всего, это локальные инновационные системы на базе Назарбаев университета и Парка инновационных технологий в поселке Алатау. Далее это ряд секторальных инновационных систем, включая высокотехнологичный сегмент, связанный с формированием «экономики будущего»; сегмент, ориентированный на инновационное развитие традиционных отраслей промышленности; сегмент, включающий систему инклюзивных инноваций. Наконец, достаточно масштабный сегмент может быть представлен региональными инновационными системами.