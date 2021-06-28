Почему нефть дорожает, но это не ведёт к укреплению тенге

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала, почему рост цен на нефть не привел к пропорциональному укреплению тенге.

По ее словам, действительно, на рынке нефти сейчас превалируют позитивные события, и это отражается на цене за баррель. Цены на нефть превысили отметку 75 долларов впервые за 2 последних года. Рост нефтяных котировок поддерживается снижением запасов в хранилищах и надеждами инвесторов на увеличение спроса в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение.



«Однако сдерживающее влия­ние на тенге оказывает ряд внут­ренних факторов. Во-первых, спрос на валюту устойчиво поддерживается за счет восстановления деловой активности и реа­лизации отложенного спроса на импорт товаров, по которым наб­людалось затишье в период локдаунов. В частности, реализуется отложенный спрос на средства производства и промежуточные товары», – отметила замглавы Нацбанка.

Явным свидетельством восстановления экономической активности и повышения спроса на иностранную валюту является увеличение объемов торгов на Казахстанской фондовой бирже. Если в январе – мае 2021 года средний их показатель в день составлял 125 млн, то в июне он вырос до 146 млн долларов.



Рост импорта за январь – ап­рель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,5% и достиг 11,4 млрд долларов за счет импорта потребительских непродовольственных товаров и средств производства.

«Если говорить о реальных примерах, то наибольший рост показал импорт автомобилей, которые завезли на 200 миллионов долларов больше, чем годом ранее. В топе по ввозу в Казах­стан также находится бытовая техника: компьютеры, мониторы и проекторы, телефоны, холодильники», – рассказала Алия Молдабекова.



По данным регулятора, порядка 40% всех импортных товаров завозится из России, и этот тренд усиливается. За январь – апрель 2021 года товаров из РФ импортировали на 16% больше, чем за январь – апрель 2020-го.

Во-вторых, на обменный курс влияет такой ежегодный фактор, как сезонность.

– Конечно, с учетом продолжающегося распространения коронавируса и сохранения огра­ничительных мер рост спроса на валюту, связанный с сезоном ­отпусков, не такой значительный, но все равно присутствует, – добавила представитель Нацбанка.



Кроме того, в первой половине июня завершился период выплаты дивидендов, в основном речь идет о компаниях с долей иностранного капитала. То есть эти компании конвертируют дивиденды акцио­неров в валюту для перевода за рубеж в материнские организации. Это напрямую влияет на курс, так как спрос на валюту в такие периоды растет.



В-третьих, спрос на валюту продолжает поддерживаться влиянием фискального стимула и использованием пенсионных накоплений.

– С точки зрения предложения мы не видим больших изменений. Основными источниками продаж валюты остаются компании-­экспортеры и конвертация активов Национального фонда для исполнения трансфертов в бюджет. Все эти факторы влияют на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Текущий возросший спрос на иностранную валюту не дает тенге укрепиться сильнее, несмотря на относительно высокую цену на нефть, – заключила Алия Молдабекова.

