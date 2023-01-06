Почему некоторым с трудом удается заговорить на казахском языке? Этим вопросом я задавалась на протяжении нескольких лет. И знаю по себе, как трудно преодолеть не языковой, а психологический барьер

А вот в старших классах изучение казахского языка сошло на нет, учителя менялись с завидной скоростью: кто-то просто мечтал доработать до пенсии, кто-то менял школу. Всерьез изучением госязыка я занялась, став журналистом. Одного понимания было недостаточно. Записалась на платные курсы, со мной занималась преподаватель Сауле Султановна, и тогда она мне сказала: «Вам нужно не ко мне ходить на уроки, а ехать в отдаленный аул, найти бабушку, которая на русском не говорит ни слова. Через две недели вы начнете говорить на казахском языке, ну или наоборот...» Мы тогда посмеялись над этим, но потом я задумалась. А ведь и правда, обладая достаточно широким словарным запасом, автоматом отвечаю собеседнику на русском. Значит нужно преодолевать себя и побеждать свои комплексы.

Тогда популярность приобрели цент­ры изучения языков. Все желающие от мала до велика совершенно бесплатно три раза в неделю могли постигать тонкости казахского языка. Молодой и перспективный преподаватель Мадияр Байтабанов не уставал объяснять по несколько раз тему и сумел вовлечь в процесс людей разного возраста и профессий. И мы очень жалели, когда наш учитель решил перейти на государственную службу. Именно тогда он дал четыре полезных совета тем, кто желает говорить на казахском языке и понимать его.

Первый. Забудьте, что вы не владеете государственным языком и начинайте широко использовать шаблонные предложения для отработки механизмов произношения казахских слов. Не стесняйтесь того, что у вас есть акцент. Только у практикующего он со временем проходит. Не начав говорить, вы никогда не избавитесь от него.

Совет второй. Проявлять максимальную любознательность. Пришли с работы уставшими, поужинали, как обычно сели перед телевизором. Оглянитесь по сторонам. Смотрите телевизор – теледидар. Какой телеканал – телеарна. На полу лежит ковер – кілем. Утром снова на работу. Закрываете дверь – есік. Ко всем предметам и действиям, которые ежедневно встречаются и выполняются, сразу найдите казахский аналог, произносите вслух. Каждый раз, когда обращаетесь, повторяйте про себя. Забываете это сделать, тогда говорите вслух по-русски, вперемешку используя казахские названия предметов. Например, дай мне су, когда будет готов ас (обед), включи теледидар и тому подобное. Этим методом вы не только сами учите язык, но и при­учаете к нему других членов семьи. Вот такая интересная семейная игра получится.

Третье правило. Работа над постоянным пополнением словарного запаса. При этом следует избегать, а точнее, уже не использовать слова, в которых вы больше не нуждаетесь. Через месяц, а может и раньше, пос­ле начала такого изучения составьте список слов, которые вы выучили. Увидев результат, сами обрадуетесь. К этому времени лексический запас в среднем пополняется как минимум сотней новых слов, если количество больше – значит к поставленной цели вы идете в два раза быстрее.

Четвертое правило. Старайтесь говорить на казахском языке со всеми, даже если ваш собеседник его не понимает. Просто объясните ему эту методику. Если у него пробудилось желание, то вам повезло: вы нашли собеседника, с которым будет интересно, а дух соперничества пойдет только на пользу. Этим вы сделаете больше – создадите обучающую среду, не отнимая рабочего времени. Больше того, если у вас есть дети школьного возраста, тогда вдвойне повезло – говорить на казахском языке и учиться ему можно вместе.

Никогда не следует забывать подводить итог каждую неделю, надо фиксировать свои достижения. Изучение языка – непрерывный процесс. Как нет конца счету, так и не существует предела совершенству в знании языка. Учеба должно стать привычкой. Пользуйтесь любой возможностью. Слушайте музыку на казахском языке. Так вы готовите слух. Читая газеты и книги на языке Абая, тренируйте речевые органы правильно выговаривать казахские слова.

Как говорится, вода камень точит. Мысль об обучении языку не должна вас покидать ни на минуту, вы должны жить с этим, пока не освоите активный язык. Ведь обучение ему – возможность узнать что-то новое о себе, людях, живущих рядом, полюбить то, на что раньше не обращал внимания, развеять какие-то предрассудки, существующие вследствие невежества, приобщиться к яркости, богатству и мудрости языка.

Все мы разные, но от этого становимся только духовно богаче. В изучении казахского языка, как и любого другого, главное – не бояться и помнить, что дорогу осилит только идущий.

Ну а мне становится приятно, когда мои казахскоязычные собеседники, встречаясь со мной на интервью, перестают бояться быть непонятыми. Общий язык всегда можно найти во взаимоуважении и, конечно, изучая язык страны, в которой ты родился и вырос.

Как говорил казахстанский переводчик, литератор Герольд Бельгер: «Жизнь состоит не только из материального, но и из духовности, а она связана только с языком. Удачливым ребятам-бизнесменам, радеющим за судьбы своего народа, говорю, что надо держаться насмерть за свой язык. Не стоит казахам стремиться быть американцами, англичанами, даже – русски­ми. Не получится! Важнее сберечь в себе казаха, если ты казах. Вытравишь из себя казаха, лишишься родного языка – станешь никем. От себя ушел, до других не дошел».