Почему некоторым с трудом удается заговорить на казахском языке? Этим вопросом я задавалась на протяжении нескольких лет. И знаю по себе, как трудно преодолеть не языковой, а психологический барьер
Общество
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Флора Левина
Изучать казахский язык я начала во втором классе. Наш учитель Карлыгаш Жаксылыковна преподносила его легко и свободно. Но очень хорошо помню, что я никак не могла запомнить слово «шелек» – ведро. Но в средней школе у нас сменился учитель. С Сапурой Ахметовной на уроках было интересно, мы ставили сценки на казахском языке и легко запоминали фразы, которые часто используются в повседневной жизни.