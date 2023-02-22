Почему нельзя перевести все ТЭЦ Казахстана на газ, ответили в Минэнерго

Энергетика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал, почему нет возможности перевести все ТЭЦ страны на газ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Глава Минэнерго отметил, что в Казахстане сейчас растет потребление газа, задача – к 2030 году довести производство товарного газа, который будет доступен на рынке, до 30 млрд кубических метров.

"То есть потребление с учетом прогнозов этого года уже 20 с лишним млрд. Если максимально использовать этот газоперерабатывающий завод (в Шымкенте – прим. ред.) для производства электроэнергии, то, возможно, его в таком объеме может не хватить для потребления газификации населения. Поэтому в первую очередь исходим из покрытия нужд населения", – пояснил Акчулаков в кулуарах Правительства РК. 

Между тем он сообщил, что есть планы по переводу ряда ТЭЦ на газ, например, в Кызылорде.  

"Плюс перевод на газ Алматинского энергоузла. Вот туда газ мы уже выделили и посчитали. По новым станциям, которые должны быть построены для покрытия дефицита электрической энергии, мы все-таки больше внимания сейчас уделяем возможности развития внутренней генерации", – сказал министр. 

Поэтому вопрос полного перевода всех ТЭЦ страны на газ пока не стоит. 

"В случае если мы будем проводить успешную геологоразведку (вы знаете, каждый год мы пытаемся через аукционы предоставлять права недропользователям), если найдем достаточные объемы газа, наверное, тогда можно будет говорить, что программу поменяем и начнем максимально развивать. Но сейчас касательно новых масштабных станций на газе, помимо Кызылорды, Туркестана и Алматинского энергоузла, наверное, нужно будет ждать результатов по росту ресурсной базы", – заключил министр.

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