Почему нельзя закрыть все СПК, рассказали в Правительстве РК

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«На сегодняшний день на СПК достаточно много нагрузки возложено: через них идет микрокредитование, СПК сейчас будут активно участвовать в программе «Ауыл Аманатты»», - сказал Серик Жумангарин.

Он заявил, что не представляет, какой институт заменит СПК, в случае их немедленной ликвидации.

«Я не представляю сейчас - если уберем СПК - кто их заменит. В ближайшие время речь не идет о том, чтобы СПК как-то убрать, переформатировать, другое дело - сделать из них региональные институты развития, другое дело, это надо рассматривать, а убрать инструмент и вместо него что-то … это довольно сложный вопрос», - философски заключил министр.