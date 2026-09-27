Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта

Мнения
Дана Аменова
корреспондент

Политолог Адиль Сейфуллин в соцсетях прокомментировал назначение нового министра обороны Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем Telegram-аккаунте эксперт провёл параллель между новым назначением и предыдущими кадровыми решениями. Он связал этот шаг с практикой выдвижения офицеров Службы государственной охраны на наиболее сложные государственные направления. Такой подход объясняется колоссальным опытом работы сотрудников СГО, которым доверена безопасность первых лиц страны.

«Становится испытанной практикой назначение на самые проблемные участки офицеров Службы государственной охраны. Люди, которым доверяют свою жизнь Глава государства и высшие должностные лица страны, уже не раз доказывали свою состоятельность на деле. Ермек Сагимбаев после Кантара отправился «приводить в порядок» КНБ. И по прошествии почти пяти лет можно с уверенностью сказать, что из закрытой спецслужбы с оттенком клановости Комитет превратился в передовой и исключительно правовой спецорган», – считает политолог.

По его мнению, каждый кадровый шаг также имеет свою логику. 

«Далее Чингиз Аринов. После долгих лет простоя и деградации МЧС «восстал из пепла» и стал современным и оперативным ведомством, служить в котором вновь стало честью. Сейчас же он направлен в проблемную Алматинскую область, где ещё предстоит развивать амбициозный проект Alatau City. Ну и сегодняшнее назначение офицера, человека с безупречной репутацией на должность министра обороны вновь подтверждает приверженность Президента принципу меритократии: Компетентность + Патриотизм = Результат», – заключил Адиль Сейфуллин. 

#минобороны #мнение #офицер #СГО #Адиль Сейфуллин

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