Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства заявил о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования агропромышленного комплекса (АПК) на 1 января 2023 года, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В соответствии с поручением Главы государства проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК. Подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы субсидирования, которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей группы. Однако в связи с последними событиями, связанными с волатильностью на мировых продовольственных рынках, и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года. Соответственно, в текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по действующим правилам субсидирования», - сообщил министр сельского хозяйства РК.

Он также сообщил, что с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование АПК (92,4 млрд тенге) при уточнении республиканского бюджета, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года. Они также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

«Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия начата проработка вопроса закупа регионами сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам. Здесь планируется перенаправить часть средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов с осеннего закупа на весеннее авансирование форвардных контрактов.

С этой целью акиматам областей поручено активизировать работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Параллельно нами ведется работа по оперативному внесению необходимых изменений и дополнений в действующие правила формирования стабилизационных фондов», - резюмировал Карашукеев.