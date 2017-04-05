Почему простаивает Радиологический центр в Семее?

Современная клиника, оснащенная уникальным оборудованием, не имеющим аналогов во всем СНГ, должна была начать прием пациентов еще несколько лет назад. Фактически центр готов к работе, которая заключается не в чем ином, как спасении жизней людей. Однако во время строительства субподрядчик установил систему хранения и сбора жидких радиоактивных веществ, которую специалисты называют абсолютно не соответствующей нормам безопасности. Таким образом, важнейший для региона и всей страны проект оказался в подвешенном состоянии.Как изменить ситуацию, должна решить специальная респуб­ликанская комиссия, начавшая свою работу в Семее. В составе представительной рабочей группы – руководители и представители Комитета атомно-энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, Комитета по ЧС МВД, департамента по защите прав потребителей ВКО, Национального ядерного цент­ра, Института ядерной безопас­ности и экологии, Ульбинского металлургического завода, НИИ онкологии и радиологии и многие другие.Вопросы вызывает, в частнос­ти, установленная в отделении радиоизотопной диагнос­тики и терапии система сбора и хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Пригодна ли эта система к использованию по целевому назначению или должна быть демонтирована?– Основная задача, поставленная Правительством, – по обращению акима области окончательно разобраться в ситуации с недостроен­ным Радиологическим цент­ром, – подчеркнул председатель комиссии, вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой. – Эта проблема у всех на устах, ввод объекта давно ждут пациенты, тем временем идут судебные процессы. Но мы должны поставить точку! Наша комиссия, созданная по приказу министра здравоохранения, исследует соответствие установленного оборудования стандартам радиоактивной безопасности, затем представит предложения по завершению проекта. Повторюсь, ключевой вопрос – по системе жидких радиоактивных отходов.Как отметил Алексей Цой, преж­де всего нужно все внимательно обследовать и дать конкретные рекомендации руководству области по завершению проекта, а также доложить свои выводы Правительству, у которого эта проблема находится на особом контроле, ведь Радиологический центр – неотъемлемая составная часть создаваемого в Семее нацио­нального кластера по радиационной медицине, который послужит здоровью не только местных жителей, но и всех казахстанцев, а также жителей ближайших регионов стран-соседей.Вице-министр в разговоре с журналистами посетовал, что 95% уникального оборудования смонтировано и простаивает, тогда как ради него многие жители Казахстана выезжают за рубеж! То есть те возможности, что есть в Семее, не реализуются! Тратятся личные сбережения граждан, уходит драгоценное время, которое при лечении новообразований – на вес золота…– Руководство Восточного Казахстана не экономит на обучении специалистов, – говорит Алексей Цой. – Врачи онкодиспансера в курсе современных тенденций, прошли и проходят обучение за рубежом. Вижу, как горят их глаза, они хотят работать. Осталось только предоставить им эту возможность! Это задача нашей комиссии.Между тем проекту по строи­тельству Радиологического центра уже пять лет – договор с ТОО «ИртышГЭСстрой» на сумму 6 млрд тенге был заключен в 2012 году. Субподрядчиком стало АО «Медтехника». Специалисты онкодиспансера говорят, что при установке оборудования для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов «велосипед изобретать» не нужно – есть фирма с мировым именем, которая, имея лицензию, разработала такую систему, конечно, стоило обратиться именно к ней. Однако такой логичный шаг субподрядчик проигнорировал, и в итоге запуск всей клиники невозможен из-за серьезных недочетов в блоке, отвечающем за сбор и утилизацию опасных радиационных отходов.По многочисленным заключениям комиссий, в состав которых входили ведущие специалисты Национального ядерного центра РК, Института ядерной физики РК, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, система ЖРО в нынешнем виде абсолютно не соответствует требованиям радиационной безопасности. Специалисты единогласны в выводах о невозможности ее использования и необходимости демонтажа, ведь ввод в эксплуатацию объекта с установленной системой может привести к необратимым последствиям. Социально значимый объект должен служить народу, и малейшая угроза жизни и здоровью людей должна быть исключена, такова позиция и акимата области.Между тем споры вокруг оборудования уже находятся на судебном поле. Генподрядчик, ТОО «ИртышГЭСстрой», несколько раз обращался в суды разных инстанций с исковыми требованиями к АО «Медтехника», самое важное из которых – демонтаж системы ЖРО. На этот момент в силе постановление апелляционной коллегии по гражданским делам ВКО, отказывающее в удовлетворении иска к АО «Медтехника» о демонтаже системы ЖРО. При этом судом по непонятной причине не принимаются во внимание имеющиеся в материалах дела многочисленные заключения авторитетных комиссий, в том числе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Этим документом подтверждено несоответствие системы нормам безопасности.Последнее решение Восточно-Казахстанского областного суда было принято на основании заключения специалистов Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Российской Федерации, которые указывают на соответствие системы ЖРО. Самое интересное, что иностранные эксперты не несут ответственности за свои действия. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по граждан­ским, семейным и уголовным делам, ратифицированной Казахстаном, таких экспертов нельзя привлечь к ответственности, взять под стражу или подвергнуть наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов по делу, ставшему предметом разбирательства.Акимат ВКО намерен подать ходатайство о пересмотре последнего судебного акта в Верховный суд РК в целях вынесения окончательного решения. Повторимся, что подобное отделение не имеет аналогов в СНГ, его открытия ждут тысячи людей. А тут еще, по мнению директора онкологического диспансера Марата Сандыбаева, из-за затягивания сроков ввода в эксплуатацию могут истечь гарантийные сроки у поставленного, но бездействующего оборудования, что в последующем отрицательно скажется на деятельности всего Радиологического центра.– Вы, наверное, забыли, что оснащение этого объекта уникальным оборудованием идет в соответствии с Президентской программой, – обращался Даниал Ахметов к подрядчику и представителям АО «Медтехника» на одном из совещаний. – Впервые вижу такое некорректное отношение к нуждам жителей региона и всей страны. Ужасное отношение к людям, которые ждут помощи.Ни одна рабочая поездка акима ВКО Даниала Ахметова в Семей за все эти годы не обходилась без посещения Радиологического центра, попыток решить вопросы его строительства. По его словам, череда ошибок привела к возникновению системной проблемы. И сейчас главное, что необходимо сделать, – это учесть все требования по безопасности.Именно безопасность важна и для начавшей работу комиссии, которая должна вынести заключение через несколько дней.– Мы приезжали в 2015 году, – говорит вице-министр Алексей Цой, – и уже тогда было вынесено решение о несоответствии системы ЖРО стандартам, затем начались суды, но теперь пришло время принять окончательное решение. Главное, на чем мы будем настаивать безоговорочно, – созда­ние безопасного хранилища жидких радиоактивных отходов. Без этого блока полноценное функцио­нирование клиники невозможно. После этого акимату ВКО понадобятся дополнительный проект по завершению объекта, поиск нового финансирования. В идеале Радиологический центр должен начать работу в этом году.Такой сценарий событий был бы наиболее предпочтительным, потому что ситуация стала патовой. Между тем, по подсчетам специалистов онкологического диспансера, в год Радиологи­ческий центр способен принимать около 600 пациентов, а это шесть сотен человек, борющихся за свою жизнь…