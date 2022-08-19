Почему психолог назвал пациентку зажравшейся

Каждому свое

Есть такой анекдот: звонит молодая женщина своей маме и рассказывает о ситуации в доме.

– Представляешь, муж от ребенка не отходит! Сам кормит, сам купает, сам спать укладывает, меня не подпускает. Что делать?

– Не спугни!

Для большинства из нас это действительно анекдот. Ну вот сами вспомните-ка мужчин, кто готов с головой уйти в отцовство с первых дней? У меня есть лишь один такой знакомец, бывший коллега. Он до того был впечатлен появлением первенца, что даже не высыпался с радостью и огромной благодарностью к супруге за сына. А она высыпалась! Потому что мужчина надышаться не мог на младенца, с гордостью рассказывал на работе, что сохранил самый первый «уделанный» подгузник. Насколько знаю, и со вторым ребенком (девочкой) он готов до бесконечности гулять и играть в куклы.

Но это, повторюсь, скорее исключение. Не потому, что мужья бездельники или им наплевать на собственных чад, а потому что не заведено у нас быть настолько вовлеченным в хозяйство. А кому-то и неловко показать свои нежные чувства и проявить заботу. И это порой обижает женщин.

Пишет мне недавно подруга: «Я страшно обиделась на мужа». Опять-таки из-за невнимания к детям.

– Он не видит, что я кручусь по дому как белка в колесе?! У меня такой же выходной, я же не лежу, а готовлю, полы мою, шторы постирать надо. Да встань ты с дивана и иди с дочками погуляй! Нет, будет дальше в телефоне висеть! – женщина была одновременно зла и действительно уязвлена таким равнодушием. – Вон у ... (называет имя соседки) муж для дочки даже шляпку смастерил для выступления в садике. Представляешь, шляпку! В форме рыбки! Всю ночь, говорит, просидел, хотел дочу удивить, а мой шелохнуться не хочет...

И вот как тут принимать чью-то сторону? Подруга моя – женщина очень работящая, не в плане, что рельсы на себе таскает, а делает свое дело на совесть, занимая очень ответственную должность. Муж ее – не менее работящий человек, который уходит на работу в 8 утра, а то и раньше, возвращается часам к 9 вечера, порой работает вообще без выходных. Должность еще более ответственная, чем у супруги. Если честно, мне тяжело представить его мастерящим по ночам украшения для садиковского утренника. Но и спутницу жизни его жалко: как у всех мам и жен, забот полон рот и дом.

И тут вспомнила я переживания другой подруги. Те же исходные данные: оба работают, двое детей младшего школьного возраста, бабушек на подхвате нет. Обиды на мужа накопилось столько, что по­шла она к психологу. Наверное, хотела услышать что-то типа «Бросай его, гада такого ленивого, сразу станет легче жить». А психолог возьми и не раздели ее возмущение. Вы, говорит, дамочка, зажрались...

– Есть у Вас муж? Есть! Работает? Работает, сами же говорите, что зарабатывает хорошо. Вас и детей любит? Ну, судя по всему, любит. Так, а что Вам еще от него надо-то?!

– Ну как что? Чтобы с детьми помогал, чтобы с работы приходил и что-то по дому делал. Я же устаю!

– А он не обязан! – огорошила психолог. – Семья – это, главным образом, Ваша забота и работа. Единственная зона ответственности Вашего мужа – делать Вас счастливой. Будете счастливы Вы – будут счастливы все вокруг.

Подруга попыталась было объяснить, что ей для счастья как раз-таки и не хватает заботы и помощи со стороны мужа, но психолог заявила, что это весьма странные представления о счастье и надо работать в первую очередь над собой. Подруга психолога не поняла, домашние стычки продолжаются.

Возможно, озвученный мной совет психолога сэкономил кому-то деньги за визит к специалисту. Прислушиваться не призываю – у всех семьи и мужья разные, представления о счастье – тоже.