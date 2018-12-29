Почему растет доллар, объяснил министр национальной экономики РК

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объяснил стабильно сильную позицию американского доллара, сообщает Inform.kz.

"Макроэкономически, вы все знаете, что это связано с повышением ставки Федеральной резервной системой, много раз говорили, и я с этим согласен, что это влияет. Сама политика США влияет, усиливает инвестиционную привлекательность американской юрисдикции, их ценных бумаг, соответственно, влияет на платежные балансы и на доллар", - сказал министр в кулуарах после брифинга в Правительстве.

По его словам, это негативно влияет на другие валюты.

"Раз влияет на доллар, то он растет, а все остальные падают. Это основное. Другая вещь - цены на нефть, которые пока еще далеки от стабильных, их достаточно сильно бросает вверх и вниз, соответственно, эти скачки тоже не могут не отражаться на нашем курсе", - добавил он, напомнив, что прогноз относительно ставки доллара на 2019 год будет на уровне 370 тенге.

