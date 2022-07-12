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Экономика
Почему Россия снижает базовую ставку, а Казахстан нет, объяснил глава Нацбанка

В интервью республиканской газете "Егемен Казахстан" председатель Национального банка Галымжан Пирматов объяснил, почему Россия снижает базовую ставку, а Казахстан нет, передает Kazpravda.kz.

– Уважемый Галымжан Олжаевич, за последнее время Нацбанк дважды повысил базовую ставку. Позже в очередном решении ее оставили без изменений. Какие факторы повлияли на принятие такого решения?

– Текущее решение принято на основе результатов прогнозного раунда, проведенного в мае-июне 2022 года. Наши прогнозы по инфляции повысились и формируются на уровне 13-15% к концу года.  

Также следует учитывать, что с марта 2022 года инфляция в Казахстане ускорилась на фоне обострения геополитической ситуации и возросшего давления на финансовый рынок Казахстана. Усугубление проблем глобальных цепочек поставок из-за введенных против РФ санкций приводит к удорожанию стоимости производства в мире. При принятии решения мы учитываем все эти факторы. 

Таким образом, с учетом комплекса условий прогноза и замедления инфляции на среднесрочном периоде мы сохранили базовую ставку на уровне 14%.    

Мы прогнозируем, что базовая ставка в сочетании с контрциклической бюджетной политикой и ослаблением внешнего инфляционного давления обусловит замедление инфляции до 7,5-9,5% в 2023 году.

 Между тем центробанк России взял курс на снижение базовой ставки, несмотря на инфляцию и геополитические факторы. Почему Нацбанк, напротив, продолжает ужесточение денежно-кредитной политики?

– Действительно, некоторые эксперты сравнивают базовые ставки центральных банков Казахстана и России. Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале т.г. для обеспечения финансовой стабильности затем снизил ее до 9,5% с учетом происходящих дефляционных процессов из-за падения экономики. Также уже несколько недель подряд в России наблюдается дефляция. Сезонно скорректированная инфляция в последнее время у них значительно ниже цели, что и позволяет снижать ставку. 

В отличие от предпосылок в России в Казахстане не ожидается рецессия. Напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительных фискальных стимулов в условиях положительных темпов деловой активности, спроса и экономики в целом. В связи с этим сравнение базовых ставок в России и Казахстане является некорректным.    

 Однако некоторые эксперты считают, что существенного результата повышение базовой ставки не дало. Инфляция так и продолжает расти быстрыми темпами. Получается, эта мера оказалась не эффективной?

– Национальный банк проводит денежно-кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования. При этом регулятор не ставит задачу непременного достижения цели по инфляции в краткосрочный период. Надо понимать, что в макроэкономике решения не дают сиюминутного результата. Текущее решение Национального банка призвано достичь цели по инфляции не сейчас, а в среднесрочной перспективе.

Нацбанк принимает все необходимые меры для сокращения разрыва между прогнозируемой инфляцией и среднесрочными целевыми ориентирами. В этом и заключается суть инфляционного таргетирования.     

Пока мы не видим возможностей для снижения ставки. Ставка будет снижаться в случае снижения уровня инфляции в соответствии с таргетируемым диапазоном в конце 2023 года. 

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