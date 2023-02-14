Почему школа не знала о диагнозе напавшего на учеников подростка, пояснили в акимате СКО

По словам замакима, сведения о состоянии здоровья человека являются тайной медработника, поэтому знать диагноз напавшего на детей подростка школа не могла.

Фото: pkzsk.info

Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов ответил на вопрос журналистов, почему школа не знала о диагнозе напавшего на учеников подростка, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Согласно кодексу «О здоровье» сведения о состоянии здоровья человека являются тайной медицинского работника, их предоставление без согласия лица допускается только по запросу органов дознания, прокурора, суда. Поэтому знать диагноз напавшего на детей подростка школа не могла», - сказал Марат Тасмаганбетов.

По его словам, ни в одном нормативном акте не установлено, что детям с психическими заболеваниями запрещено обучаться в общеобразовательной школе.

«В связи со случившимся появились предложения о регулировании в правовом поле вопроса о предоставлении информации со стороны специалистов здравоохранения о заболеваниях психического расстройства. С себя мы вину никоим образом не снимаем и постараемся провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий для морального и материального решения всех вопросов, возникших в этой ситуации», - заверил спикер.

Напомним, что утром в понедельник 13 февраля девятиклассник школы № 4 Петропавловска пришел на занятия с топором и ножом, напал на старшеклассников и ранил троих, двое из ребят оказались в реанимации.

Сегодня ребят перевели из реанимации в общую палату, состояние несовершеннолетних удовлетворительное.

Пострадавших детей навестил в областной детской больнице аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.