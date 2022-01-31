Почему слухи и провокации находят благодатную почву в Сети, рассказала эксперт

Уровень медиаграмотности, критического мышления, эмоционального интеллекта и даже предпочтения в соцсетях – все это объясняет,

почему один человек ищет правду и проверяет факты, а другой верит слухам и сам же их создает. Информационное пространство во всем мире,

и в Казахстане тоже, давно стало своеобразным полем боевых действий – фейки, вбросы, манипуляции, провокации и совсем неочевидные причины того, кому все это выгодно. О том, как не стать жертвой в информационных битвах и что стоит учитывать, потребляя ежеминутно цифровую информацию, говорят участники сегодняшнего «Эксперт-совета» «КП».



Фейки, слухи и провокации в Сети находят благодатную поч­ву по разным причинам. И низкий уровень медиаграмотности– важная, но не единственная. Один из факторов – неумение пользователей Сети управлять своими эмоциями. Так считает сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта, директор ТОО «International Academy of Emotional Intelligence» Асель Муратова.



– В Казахстане тема управления своими эмоциями только начинает развиваться, даже в целом психология только-только начала набирать обороты. Поэтому эмоциональная грамотность в нашем обществе страдает – ведь даже соответствующих материалов (исследований, тренингов) на казахском языке практически нет.



Эмоциональный интеллект – это не только способность управлять своими эмоциями, но и умение распознавать эмоции окружающих, а также попытки манипуляции вашими эмоциями извне. И тренеры моего профиля развивают в людях четыре навыка, один из ключевых – анализ возникновения эмоций. Почему люди попадают в зависимости, финансовые пирамиды, оказываются в ситуации, когда ими манипулируют, вызывая, например, на забастовки?



Существуют стадии эмоций, при которых человек собой уже не управляет. Допустим, человек в состоянии злости может спорить конструктивно и отстаивать свои права, а вот в гневе уже нет, зато может кого-то убить. В восторге человек может что-то купить, а потом пожалеть об этом. Приведите людей в эти состояния – и вам будет легче управлять ими.



Могу рассказать лично о своем опыте – о забастовках, с которыми мне пришлось столкнуться больше 20 лет назад, когда я работала на нефтегазовых место­рождениях.



На своих тренингах я рассказываю о том, что причина возникновения конфликтов – разные ценности и убеждения сторон. А вот в основе манипуляций (в виртуальном пространстве или реальном мире – неважно) лежит то, что кто-то провоцирует нас на определенные действия, зная о наших принципах и играя на них. В моем случае было так: на месторождении появился молодой человек, который стал час­то говорить о том, что казахов кормят хуже, чем зарубежных специалистов. Играли на ценнос­тях патриотизма, родной земли.



Свели все к тому, что если вы завтра пойдете в столовую, то вы не патриот. И вот однажды я приехала на смену, пошла в столовую, а там чуть ли не 10 тысяч человек стоят и не заходят. Автобусы, на которых нас подвозили, уже уехали, но если я сделаю шаг вперед – внутрь здания, то мне придется несладко. В итоге я тоже там стояла среди протес­тующих. И если кем-то в толпе управлял гнев, то мною управлял страх.



Еще один случай, свидетелем которого я была, произошел на Тенгизе, и это даже освещали на CNN. Кто-то начал играть на тезисе «турецкие компании не ценят казахстанских работников, не уважают нашу страну». И в том случае уже дошло до насилия. В разгар ситуации главный посыл конфликта опирался вроде бы на благородный патриотизм. Но уже позже стала просачиваться информация, что у зачинщиков была своя цель – опорочить репутацию конкретной компании, чтобы потом занять ее место. Возможно, это неправда, но я говорю о том, что в тот момент мало кто из протестующих рабочих был в состоянии что-либо анализировать.



В задачи тренера по эмоциональному интеллекту входит научить человека анализировать свои эмоции и понимать – ты сам пришел к этим эмоциям или тебя к ним привели, когда ты предсказуемо реагировал на источники извне и тобой было легко управлять. Попасть в эмоциональное рабство от других людей не так сложно. Мир маркетинга ведь на этом построен: человеком управляет эмоция, а не логика. В основе поведения человека лежит либо страх, либо желание получать удовольствие. И все маркетологи, которые разрабатывают какие-либо игры, каналы продаж, приложения, это понимают. Так же как и соз­датели финансовых пирамид, сект – они-то как раз имеют высокий уровень эмоционального интеллекта. В этот ряд можно поставить тех, кто создает продуманные фейки, манипулятивные вбросы в сети. Соцсети – по сути неуправляемые и неконтролируемые – идеальная площадка для таких провокаций. И речь не о слухах – один предположил, второй пересказал, а именно о посылах с просчитанной реакцией от неподготовленного общества.



Казахстанское общество, к сожалению, как раз не подготовлено. На Западе, в Европе давно разработаны специальные методики, инструменты диагнос­тики, тренажеры для развития эмоционального интеллекта. Во всех крупных компаниях, в некоторых странах в полиции и на госслужбе при приеме на работу претендента тестируют на эмоциональный интеллект. СНГ пока к этому только идет.



Мы, небольшое казахстанское сообщество экспертов данного профиля, пытаемся стучать во все двери, вплоть до Министерства образования. И благодаря нашим инициативам уже внед­ряется обучение эмоциональному интеллекту школьников с седьмого класса. Подростки, кстати, всегда были в группе риска по манипуляциям – во время гормональных всплесков эмоциями управлять сложнее. Да и в целом молодежь в силу своей неопытнос­ти более уязвима, нежели взрос­лый человек, прошедший через разные ситуации и жизненные обстоятельства. А еще в группе риска – люди, находящиеся в финансовом кризисе, потому что им в такой момент просто не до управления эмоциями и анализа. Этим тоже пользуются манипуляторы и провокаторы, преследующие свои цели.



Добавлю, что, помимо школьников, мы обучаем еще и педагогов, в рамках локальных проектов работаем и с родителями, готовим материалы по заказу полиции. И все же необходима комплексная работа на уровне государства, чтобы повышать эмоциональный интеллект всего казахстанского общества и создавать условия для противодействия манипуляциям, фейкам и другим методам информационных войн.

