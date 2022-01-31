Почему слухи и провокации находят благодатную почву в Сети, рассказала эксперт

Общество
Уровень медиаграмотности, критического мышления, эмоционального интеллекта и даже предпочтения в соцсетях – все это объясняет,
почему один человек ищет правду и проверяет факты, а другой верит слухам и сам же их создает. Информационное пространство во всем мире,
и в Казахстане тоже, давно стало своеобразным полем боевых действий – фейки, вбросы, манипуляции, провокации и совсем неочевидные причины того, кому все это выгодно. О том, как не стать жертвой в информационных битвах и что стоит учитывать, потребляя ежеминутно цифровую информацию, говорят участники сегодняшнего «Эксперт-совета» «КП».

Фейки, слухи и провокации в Сети находят благодатную поч­ву по разным причинам. И низкий уровень медиаграмотности– важная, но не единственная. Один из факторов – неумение пользователей Сети управлять своими эмоциями. Так считает сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта, директор ТОО «International Academy of Emotional Intelligence» Асель Муратова.

– В Казахстане тема управления своими эмоциями только начинает развиваться, даже в целом психология только-только начала набирать обороты. Поэтому эмоциональная грамотность в нашем обществе страдает – ведь даже соответствующих материалов (исследований, тренингов) на казахском языке практически нет.

Эмоциональный интеллект – это не только способность управлять своими эмоциями, но и умение распознавать эмоции окружающих, а также попытки манипуляции вашими эмоциями извне. И тренеры моего профиля развивают в людях четыре навыка, один из ключевых – анализ возникновения эмоций. Почему люди попадают в зависимости, финансовые пирамиды, оказываются в ситуации, когда ими манипулируют, вызывая, например, на забастовки?

Существуют стадии эмоций, при которых человек собой уже не управляет. Допустим, человек в состоянии злости может спорить конструктивно и отстаивать свои права, а вот в гневе уже нет, зато может кого-то убить. В восторге человек может что-то купить, а потом пожалеть об этом. Приведите людей в эти состояния – и вам будет легче управлять ими.

Могу рассказать лично о своем опыте – о забастовках, с которыми мне пришлось столкнуться больше 20 лет назад, когда я работала на нефтегазовых место­рождениях.

На своих тренингах я рассказываю о том, что причина возникновения конфликтов – разные ценности и убеждения сторон. А вот в основе манипуляций (в виртуальном пространстве или реальном мире – неважно) лежит то, что кто-то провоцирует нас на определенные действия, зная о наших принципах и играя на них. В моем случае было так: на месторождении появился молодой человек, который стал час­то говорить о том, что казахов кормят хуже, чем зарубежных специалистов. Играли на ценнос­тях патриотизма, родной земли.

Свели все к тому, что если вы завтра пойдете в столовую, то вы не патриот. И вот однажды я приехала на смену, пошла в столовую, а там чуть ли не 10 тысяч человек стоят и не заходят. Автобусы, на которых нас подвозили, уже уехали, но если я сделаю шаг вперед – внутрь здания, то мне придется несладко. В итоге я тоже там стояла среди протес­тующих. И если кем-то в толпе управлял гнев, то мною управлял страх.

Еще один случай, свидетелем которого я была, произошел на Тенгизе, и это даже освещали на CNN. Кто-то начал играть на тезисе «турецкие компании не ценят казахстанских работников, не уважают нашу страну». И в том случае уже дошло до насилия. В разгар ситуации главный посыл конфликта опирался вроде бы на благородный патриотизм. Но уже позже стала просачиваться информация, что у зачинщиков была своя цель – опорочить репутацию конкретной компании, чтобы потом занять ее место. Возможно, это неправда, но я говорю о том, что в тот момент мало кто из протестующих рабочих был в состоянии что-либо анализировать.

В задачи тренера по эмоциональному интеллекту входит научить человека анализировать свои эмоции и понимать – ты сам пришел к этим эмоциям или тебя к ним привели, когда ты предсказуемо реагировал на источники извне и тобой было легко управлять. Попасть в эмоциональное рабство от других людей не так сложно. Мир маркетинга ведь на этом построен: человеком управляет эмоция, а не логика. В основе поведения человека лежит либо страх, либо желание получать удовольствие. И все маркетологи, которые разрабатывают какие-либо игры, каналы продаж, приложения, это понимают. Так же как и соз­датели финансовых пирамид, сект – они-то как раз имеют высокий уровень эмоционального интеллекта. В этот ряд можно поставить тех, кто создает продуманные фейки, манипулятивные вбросы в сети. Соцсети – по сути неуправляемые и неконтролируемые – идеальная площадка для таких провокаций. И речь не о слухах – один предположил, второй пересказал, а именно о посылах с просчитанной реакцией от неподготовленного общества.

Казахстанское общество, к сожалению, как раз не подготовлено. На Западе, в Европе давно разработаны специальные методики, инструменты диагнос­тики, тренажеры для развития эмоционального интеллекта. Во всех крупных компаниях, в некоторых странах в полиции и на госслужбе при приеме на работу претендента тестируют на эмоциональный интеллект. СНГ пока к этому только идет.

Мы, небольшое казахстанское сообщество экспертов данного профиля, пытаемся стучать во все двери, вплоть до Министерства образования. И благодаря нашим инициативам уже внед­ряется обучение эмоциональному интеллекту школьников с седьмого класса. Подростки, кстати, всегда были в группе риска по манипуляциям – во время гормональных всплесков эмоциями управлять сложнее. Да и в целом молодежь в силу своей неопытнос­ти более уязвима, нежели взрос­лый человек, прошедший через разные ситуации и жизненные обстоятельства. А еще в группе риска – люди, находящиеся в финансовом кризисе, потому что им в такой момент просто не до управления эмоциями и анализа. Этим тоже пользуются манипуляторы и провокаторы, преследующие свои цели.

Добавлю, что, помимо школьников, мы обучаем еще и педагогов, в рамках локальных проектов работаем и с родителями, готовим материалы по заказу полиции. И все же необходима комплексная работа на уровне государства, чтобы повышать эмоциональный интеллект всего казахстанского общества и создавать условия для противодействия манипуляциям, фейкам и другим методам информационных войн.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
Евразийская цифровая повестка
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Четверть века в академическом строю
На стыке творчества и технологий
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Инвестиции в IT- индустрию
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
На одном языке с природой
Дождь заказывали?
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Достойный путь генерала Уразова
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

МЧС напоминает об опасности тополиного пуха
Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»
Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
Рассмотрена деятельность центров поддержки семьи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]