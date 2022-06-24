Общество Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом 24 июня 2022 г. 1:30 Беседовала Валентина Мелехова, Костанайская область Истина любит критику Сегодня казахстанские судьи отмечают профессиональный праздник, учрежденный по инициативе Верховного суда минувшей весной. Но каково это: вершить судьбы людей, что значит носить мантию и почему судья не должен бояться принимать решения? Об этом «КП» рассказывает председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин. – Анатолий Сергеевич, Вы посвятили служению правосудию 35 лет. Что для Вас значит быть судьей? Это ведь большая ответственность... – Правосудие – интересная и ответственная работа, в которой важно никогда не допускать ошибок, ведь за каждым решением стоят человеческие судьбы. На мой взгляд, настоящий судья – это человек, способный не бояться выносить вердикт и провозглашать справедливость, так как в этом и состоит основной смысл его деятельности. В работе судьи нет простых или непростых дел. Всегда важно проявлять чуткость в общении с людьми и неравнодушие к их чаяниям и нуждам. А для этого необходимо обладать высоким профессионализмом. Не менее важно в нашей профессии иметь жизненный опыт, ведь решать судьбу человека очень непросто – мало хорошо знать действующее законодательство. Я вообще считаю, что самое страшное для судьи – незаконно осудить. – Часто приходится слышать выражение недовольства людей в адрес работы судей. Как считаете, с чем это связано, и как Вы относитесь к критике? – Тема критики важная и сложная. Но в целом к справедливой критике я отношусь положительно, так как истина любит критику, от нее она только выигрывает, ложь же боится критики, ибо проигрывает от нее. Кстати, с внедрением в работу судов передовых IT-технологий их деятельность стала абсолютно прозрачной и открытой. Сегодня работу каждого судьи можно легко проверить и сделать выводы о его честности и квалификации. Если раньше судьи писали приговоры ручкой, то теперь к нашим услугам цифровые системы, позволяющие элементарно отслеживать ход того или иного дела. – Какова нагрузка на судей? Сколько дел в месяц рассматривает один судья? – В среднем ежемесячно в производстве судьи нашего суда находится 15–16 дел, то есть ежегодно каждый судья рассматривает до 334 дел. Их спектр достаточно широк. Это земельные, жилищные, трудовые споры и другие. Если рассматривать изменение тематики споров, то можно отметить существенный рост числа исков в сфере брачно-семейных отношений, а также по спорам, вытекающим из договорных отношений, и по вопросам наследственного права. В целом за шесть месяцев 2022-го рассмотрено более 23 тысяч дел и материалов, что примерно на 12% меньше, нежели в прошлом году. Наибольшее количество заявлений в суды области поступило по гражданским делам. Необходимо отметить снижение числа рассматриваемых уголовных дел. В первом полугодии текущего года в суды области поступило 706 уголовных дел, что на 248 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. – Как считаете, каждое ли дело действительно стоит судебного разбирательства? – По сути, право договориться и закончить дело миром у наших граждан было всегда. С введением полноправного института медиации эти нормы вошли в жизнь казахстанцев повсеместно. Сегодня развитие примирительных процедур – один из приоритетных механизмов защиты прав граждан. Медиация получила признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных и заканчивая сложными многосторонними конфликтами, в том числе и по уголовным делам. В Костанайской области показатели примирения удовлетворительные. Благодаря судьям-примирителям, через которых проходят все медиабельные иски, уменьшается нагрузка на других судей, у них остается больше времени на разрешение иных споров, соответственно, повышается качество работы. За 6 месяцев 2022 года примирением сторон окончено 1 243 дела, что составляет 25,1% от общего числа оконченных дел, по которым возможно примирение. За аналогичный период прошлого года примирительными процедурами окончено 1 372 дела, что составило 22% к числу оконченных – 5 993. То есть идет ежегодная тенденция к росту. – Зачем судьям мантия? Ее покупают или выдают? – Судейская мантия – символ государственной власти, который свидетельствует об особом статусе и авторитете судьи. Мантия передает ощущение торжественности и достоинства правосудия. Порядок обеспечения судей мантиями устанавливается Правительством страны. С учетом мировой практики новая мантия представляет собой одежду трапециевидного силуэта, свободной формы, символизирующую беспристрастность, а также подчеркивающую статус и авторитет судебной власти. Конструкция представленной мантии является целостной, лаконичной, выдержанной в цветовом и стилевом решении. – Каким Вы видите правосудие в свете новых инициатив Президента Казахстана? – Необходимо особо отметить, что новый этап развития правосудия и укрепления судебной защиты прав граждан знаменуют принятые на всенародном референдуме поправки в Основной закон Республики Казахстан. Создаваемый в рамках конституционной реформы Конституционный суд будет выступать высшей формой правосудия и задавать тон всей правовой и судебной системе страны. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил перед судейским корпусом конкретные масштабные меры по повышению качества судебных кадров, усилению судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства. В последние годы судебной системой реализован ряд успешных проектов, которые позволили разрешать гражданские споры без обращения в суд, повысить уровень примирения сторон, снизить обвинительный уклон правосудия, усовершенствовать принципы отбора судей и значительно усилить роль суда в защите интересов граждан и бизнеса. – Сегодня, 24 июня, судебная система Республики Казахстан отмечает профессиональный праздник – День судьи и работников суда. Что означает эта дата для судейского сообщества? – Безусловно, включение Дня судьи и работников суда в перечень праздничных дат в Казахстане является не только выражением радости и торжества, но и поводом для подведения итогов, определения основных путей будущего развития, трансляцией целей и ценностей судебной системы в целом. Уверен, что, как и в предыдущие годы, судьи нашей страны будут достойно нести столь высокую миссию, сохранять и приумножать лучшие традиции служения закону, а накопленный опыт послужит основой для достижения новых успехов в реализации значимых инициатив на благо отечественного правосудия. Пред. След. Пред. След.