Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом

Истина любит критику

Сегодня казахстанские судьи отмечают профессиональный праздник, учрежденный по инициативе Верховного суда минувшей весной. Но каково это: вершить судьбы людей, что значит носить мантию и почему судья не должен бояться принимать решения? Об этом «КП» рассказывает председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин.

– Анатолий Сергеевич, Вы посвятили служению правосудию 35 лет. Что для Вас значит быть судьей? Это ведь большая ответственность...

– Правосудие – интересная и ответственная работа, в которой важно никогда не допус­кать ошибок, ведь за каждым решением стоят человеческие судьбы. На мой взгляд, настоя­щий судья – это человек, способный не бояться выносить вердикт и провозглашать справедливость, так как в этом и состоит основной смысл его деятельности.

В работе судьи нет простых или непростых дел. Всегда важно проявлять чуткость в общении с людьми и неравнодушие к их чаяниям и нуждам. А для этого необходимо обладать высоким профессионализмом.

Не менее важно в нашей профессии иметь жизненный опыт, ведь решать судьбу человека очень непросто – мало хорошо знать действующее законодательство. Я вообще считаю, что самое страшное для судьи – незаконно осудить.

– Часто приходится слышать выражение недовольства людей в адрес работы судей. Как считаете, с чем это связано, и как Вы относитесь к критике?

– Тема критики важная и сложная. Но в целом к справедливой критике я отношусь положительно, так как истина любит критику, от нее она только выигрывает, ложь же боится критики, ибо проигрывает от нее.

Кстати, с внедрением в работу судов передовых IT-технологий их деятельность стала абсолютно прозрачной и открытой. Сегодня работу каждого судьи можно легко проверить и сделать выводы о его честности и квалификации.

Если раньше судьи писали приговоры ручкой, то теперь к нашим услугам цифровые системы, позволяющие элементарно отслеживать ход того или иного дела.

– Какова нагрузка на судей? Сколько дел в месяц рассматривает один судья?

– В среднем ежемесячно в произ­водстве судьи нашего суда находится 15–16 дел, то есть ежегодно каждый судья рассматривает до 334 дел. Их спектр достаточно широк. Это земельные, жилищные, трудовые споры и другие.

Если рассматривать изменение тематики споров, то можно отметить существенный рост числа исков в сфере брачно-семейных отношений, а также по спорам, вытекающим из договорных отношений, и по вопросам наследственного права.

В целом за шесть месяцев 2022-го рассмотрено более 23 тысяч дел и материалов, что примерно на 12% меньше, нежели в прошлом году. Наибольшее количество заявлений в суды области поступило по гражданским делам.

Необходимо отметить снижение числа рассматриваемых уголовных дел. В первом полугодии текущего года в суды области поступило 706 уголовных дел, что на 248 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

– Как считаете, каждое ли дело действительно стоит судебного разбирательства?

– По сути, право договориться и закончить дело миром у наших граждан было всегда. С введением полноправного института медиации эти нормы вошли в жизнь казахстанцев повсеместно.

Сегодня развитие примирительных процедур – один из прио­ритетных механизмов защиты прав граждан. Медиация получила признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных и заканчивая сложными многосторонними конфликтами, в том числе и по уголовным делам.

В Костанайской области показатели примирения удовлетворительные. Благодаря судьям-примирителям, через которых проходят все медиабельные иски, уменьшается нагрузка на других судей, у них остается больше времени на разрешение иных споров, соответственно, повышается качество работы.

За 6 месяцев 2022 года примирением сторон окончено 1 243 дела, что составляет 25,1% от общего числа оконченных дел, по которым возможно примирение. За аналогичный период прошлого года примирительными процеду­рами окончено 1 372 дела, что сос­тавило 22% к числу оконченных – 5 993. То есть идет ежегодная тенденция к росту.

– Зачем судьям мантия? Ее покупают или выдают?

– Судейская мантия – символ государственной власти, который свидетельствует об особом статусе и авторитете судьи. Мантия передает ощущение торжественности и достоинства правосудия.

Порядок обеспечения судей мантиями устанавливается Правительством страны. С учетом мировой практики новая мантия представляет собой одежду трапециевидного силуэта, свободной формы, символизирующую беспристрастность, а также подчеркивающую статус и авторитет судебной власти.

Конструкция представленной мантии является целостной, лаконичной, выдержанной в цветовом и стилевом решении.

– Каким Вы видите правосудие в свете новых инициатив Президента Казахстана?

– Необходимо особо отметить, что новый этап развития правосудия и укрепления судебной защиты прав граждан знаменуют принятые на всенародном референдуме поправки в Основной закон Республики Казахстан. Создаваемый в рамках конституционной реформы Конституционный суд будет выступать высшей формой правосудия и задавать тон всей правовой и судебной системе страны.

Президент Республики Казах­стан Касым-Жомарт Токаев обозна­чил перед судейским корпусом конкретные масштабные меры по повышению качества судебных кадров, усилению судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства.

В последние годы судебной сис­темой реализован ряд успешных проектов, которые позволили разрешать гражданские споры без обращения в суд, повысить уровень примирения сторон, снизить обвинительный уклон правосудия, усовершенствовать принципы отбора судей и значительно усилить роль суда в защите интересов граждан и бизнеса.

– Сегодня, 24 июня, судебная система Республики Казахстан отмечает профессиональный праздник – День судьи и работников суда. Что означает эта дата для судейского сообщества?

– Безусловно, включение Дня судьи и работников суда в перечень праздничных дат в Казах­стане является не только выражением радости и торжества, но и поводом для подведения итогов, определения основных путей будущего развития, трансляцией целей и ценностей судебной сис­темы в целом.

Уверен, что, как и в предыдущие годы, судьи нашей страны будут достойно нести столь высокую миссию, сохранять и приумножать лучшие традиции служения закону, а накопленный опыт послужит основой для достижения новых успехов в реализации значимых инициатив на благо отечественного правосудия.