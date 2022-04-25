Общество
Почему теряются дети?

Почему теряются дети? Нередко бывает, что причиной становятся взрослые, а точнее, их поведение. Причем как родных, так и абсолютно чужих, которые зачастую не задумываются над тем, как их действия могут отразиться на находящихся рядом ребятах.

Недавно одна из учащихся младшего звена таразской гимназии после окончания уроков не вернулась вовремя домой. Как выяснилось, девочка живет далеко от школы, и ей ежедневно приходится ездить на автобусе. Но случилось так, что водитель общественного транспорта не открыл заднюю дверь на остановке, где она должна была выйти. Так нередко поступают пассажироперевозчики, видя, что нет выходящих. Хотя вполне возможно, что водитель просто не заметил юную пассажирку и поэтому пое­хал дальше до конечной, где высадил ее и отправился восвояси.

Оказавшись в незнакомом месте и испугавшись, девочка растерялась и расплакалась. По счастливой случайности ее заметили проезжавшие мимо офицеры полиции. Благодаря их внимательности и неравнодушию школьница избежала возможных неприятностей и вскоре оказалась в кругу семьи. О случившемся мнений много. Одни ругают родителей, которые отпускают маленького ребенка без сопровождения. Другие осуж­дают водителя, который не про­я­вил заботу, не поинтересовался, куда едет девочка.

Надо сказать, что равнодушие и безответственность сегодня проявляют многие водители автобусов. Нередко они не останавливаются в установленных местах, поскольку видят, что нет ни входящих, ни выходящих. Зато там, где есть возможность набрать побольше пассажиров, стоят сверх нормы. Жалоб на этот счет немало. Кстати, такие действия приводят к нарушению графика движения, как случилось на днях. Два автобуса одного маршрута оказались вместе на одной остановке. Просто так разъехаться водители не смог­ли, ведь у каждого есть план. В итоге все закончилось грубой потасовкой и черным пиаром в социальных сетях...

Но вернемся к детям. Факты пропажи детей, к сожалению, не редкость. Так, женщина сообщила, что после ссоры на почве бытовых проблем ее 12-летний сын ушел из дома и не вернулся. Позднее благодаря волонтерам и сотрудникам полиции подрос­ток был найден в городском парке. Мальчик жив и здоров. А тремя днями ранее в полицию одновременно обратились две жительницы областного центра, сообщившие, что их сыновья в возрасте пяти и трех лет вышли из дома и не вернулись. Их семьи живут по соседству. Родители посчитали, что дети ушли вместе.

К поискам пропавших подключился весь личный состав органов внутренних дел города Тараза, а также волонтеры и неравнодушные жители микрорайона. В результате розыскных мероприятий местонахождение детей было установлено, их жизни ничего не угрожало. Однако детей нашли в разное время и в разных частях города. Оказалось, что пятилетний мальчик ввиду развода родителей решил навес­тить родственников со стороны отца, о чем не предупредил мать. А трехлетний ребенок, вернувшись домой после прогулки, обнаружил входную дверь запертой на замок. Заметив мальчика совсем одного, сосед приютил его до приезда родителей, не подоз­ревая, что мама, не обнаружив сына, обратится в полицию.

Вот так беспечность родителей и семейные проблемы вполне могут стать причинами большого несчастья. Хорошо, что все закончилось благополучно, но ведь могло быть иначе. Именно поэтому и психологи, и полиция призывают проявлять должный интерес и внимание к поведению, связям, настроению своих детей. Важны и открытые, честные разговоры, фатальным может стать именно безразличие.

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