Почему ТЭЦ-2 в Алматы переведут на газ только через 5 лет, объяснил Ногаев
Жанат Тукпиев
Министр энергетики РК Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК объяснил, почему ТЭЦ-2 в Алматы будет переведена на газ только к 2025 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Перевести ТЭЦ-2 на газ технологически сложно и потребуется много времени и работы. Все 8 комплексов станции окончательно переведут на газ в 2025 году, то есть постепенно – по два комплекса в год. Потому что ТЭЦ-2 подает тепло, мы не можем прерывать процесс и нарушать технологически производственный цикл данного предприятия", – сказал Ногаев.
Как отметил министр, станция углублена от нулевой поверхности на 12 метров.
"Это первая сложная инженерная задача, чтобы избежать скопления газов и возможных взрывов, накопившихся газов. Необходимо строить инфраструктуру: подводящие газопроводы, перевод самих горелок на газ, что требует перестройки уже существующего оборудования", – добавил он.
Ранее казахстанские ученые разработали фильтр, способный полностью нейтрализовать выхлопные газы при сжигании угля алматинской ТЭЦ-2 – их установка преобразует вредные компоненты дыма в полезный гипс.
Кроме того, бывший президент KEGOC, топ-менеджер Интер РАО Асет Наурызбаев рассказал, сколько денег необходимо для строительства новой газовой ТЭЦ в Алматы.
Напомним, весной 2020 года АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" завершило первый этап разработки технико-экономического обоснования модернизации алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду. На суд общественности были представлены четыре варианта реконструкции ТЭЦ.