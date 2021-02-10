Почему у Казахстана получилось. Цой объяснил появление QazCovid-In
Екатерина Елисеева
Почему у Казахстана получилось создать вакцину от коронавирусной инфекции, объяснил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Это очень просто объяснить. Казахстан вошел в число 12 стран, которые обладают вакциной, которые находятся на третьей фазе исследования. В чем секрет, почему у нас получилось сделать (вакцину – прим. автора), а у наших соседей нет? Дело в том, что у нас есть наследие Советского Союза", – сказал министр в эфире телеканала "Хабар 24".
Он пояснил, что с 1950 года в Казахстане существует Институт проблем биологической безопасности, который работает с особо опасными патогенными штаммами.
"У нас очень большой опыт, более 70 лет, работы с этими штаммами. Не везде есть такие лаборатории. Соответственно, поэтому и смогли выработать вакцину. В этом и секрет. У нас очень серьезный научный потенциал, лаборатория оснащена, поэтому мы получили эту вакцину", – заключил Цой.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что планирует дождаться казахстанской вакцины, чтобы привиться от COVID-19.